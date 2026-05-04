Эмираты об атаке на свой танкер

«ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив», – заявили в МИД ОАЭ.

В ведомстве добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

Инцидент произошел в ночь на 4 мая, когда Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) зафиксировало удар по судну в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра. Согласно полученной информации, атака не привела к ранению членов экипажа.