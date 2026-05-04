«Альянс трех морей» с участием Азербайджана: спецпредставитель президента о новом геополитическом союзе

На этой неделе ожидается визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан. Одной из главных тем обсуждения во время ее визита станет дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Италией в энергетической сфере. В рамках своего энергетического турне Мелони уже посетила Алжир и страны Персидского залива. Следует отметить, что ситуация в регионе Персидского залива из-за американо-израильской войны с Ираном, которая привела к блокаде Ормузского пролива, остановка работы завода по производству сжиженного газа в Катаре представляют угрозу энергетической безопасности Италии. Ранее мы сообщали, что Италия хочет закупать больше газа у Азербайджана, который в последние годы стал для Европы важным альтернативным источником поставок голубого топлива.

Накануне визита Джорджи Мелони в Азербайджан специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков посетил Италию, где провел ряд встреч. Высокопоставленный азербайджанский дипломат дал интервью итальянскому изданию Decode39, в котором рассказал о перспективах расширения сотрудничества между двумя странами, влиянии стратегического партнерства Азербайджана и Италии на региональную стабильность, концепции «альянса трех морей» (Каспийского, Черного и Средиземного). Амирбеков отметил в интервью, что стратегическое значение энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией стало еще более очевидным после Ормузского кризиса. По его словам, в условиях геополитической нестабильности центральным вопросом является не столько доступ к энергии, сколько надежность и безопасность маршрутов поставок. «В этом отношении Азербайджан давно является надежным партнером Италии. В 2025 году Азербайджан через Трансадриатический трубопровод (TAP) поставил в Италию 9,5 млрд кубометров газа, что покрыло примерно 16% от общего объема импорта газа в эту страну. С начала коммерческой эксплуатации TAP в Италию было поставлено более 42 млрд кубометров азербайджанского газа. Это делает TAP не просто коммерчески успешным проектом, но и стратегической опорой энергетической стабильности Италии», - сказал спецпредставитель президента Азербайджана.

Дипломат отметил, что значение энергетического партнерства между Азербайджаном и Италией выходит за рамки двусторонних отношений. По словам Амирбекова, Азербайджан сегодня играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В 2025 году Азербайджан поставил в страны-члены ЕС 12,5 млрд кубометров природного газа, что на 53,8% больше, чем в 2021 году: «Это свидетельствует о том, что Южный газовый коридор уже стал для Европы одним из ключевых маршрутов диверсификации, особенно в то время, когда континент ищет надежные альтернативы и безопасные наземные каналы поставок». Спецпредставитель Алиева считает, что напряженность вокруг Ормузского пролива вновь напомнила о том, насколько уязвимы мировые энергетические рынки к геополитическим потрясениям. На этом фоне роль Азербайджана становится еще более ценной. «Таким образом, после Ормузского кризиса энергетические отношения между Азербайджаном и Италией стали не только более важными для наших двух стран, но и более актуальными для Европы в целом», - сказал дипломат. Говоря о планах Азербайджана по увеличению экспорта газа в Европу, Эльчин Амирбеков заявил, что этот процесс идет полным ходом. Первый этап расширения TAP был введен с января 2026 года, добавив 1,2 миллиарда кубометров годовой мощности в Европу. Из этого дополнительного объема 1 миллиард кубометров выделен Италии. «Это свидетельство того, что коридор не стоит на месте, а продолжает расти в ответ на энергетические потребности Европы», - отметил дипломат.

Амирбеков добавил, что для более значительного увеличения экспорта газа в Европу необходимо дальнейшее расширение инфраструктуры Южного газового коридора. Это предполагает новые инвестиции в разработку месторождений, строительство дополнительной трубопроводной инфраструктуры. «В сегодняшней обстановке геополитической неопределенности расширение этих мощностей все больше отвечает стратегическим интересам самой Европы. И, следовательно, финансирование имеет важное значение. Поскольку Европа продолжает свои усилия по диверсификации источников энергии, европейские институты могут сыграть важную роль в создании финансовых условий для необходимых инвестиций», - сказал Амирбеков. В ходе интервью спецпредставитель президента Азербайджана рассказал и о перспективах формирования нового геополитического альянса, в который войдут страны Черного, Каспийского и Средиземного морей, а также о том, как отношения между Азербайджаном и Италией могут поспособствовать формированию этого альянса. «Я бы рассматривал это не столько как формальный геополитический блок, сколько как новое объединение, основанное на взаимосвязи и построенное вокруг общих стратегических интересов», - сказал Амирбеков. По его словам, Италия и Азербайджан находятся в выгодном положении для развития такого объединения, «поскольку наше партнерство уже связывает Каспийское море со Средиземноморьем в энергетическом плане, а Черное море приобретает все большее значение благодаря новым проектам в области электроэнергетики, транспорта и цифровой связи». «В этом смысле география уже формируется: Азербайджан является не только ключевым игроком на Каспийском море, но и естественным мостом в Центральную Азию, с которой он в последние годы развил особенно прочные стратегические связи, а Италия служит естественными воротами в Средиземноморье и Европу в целом», — отметил дипломат.