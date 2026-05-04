В Баку вынесли приговор изменнику Родины

Инара Рафикгызы
16:40 612

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вусала Кямилли, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, приговор был зачитан в ходе судебного разбирательства под председательством судьи Эльнура Нуриева. Решением суда Вусал Кямилли приговорен к 16 годам лишения свободы, которые он должен отбыть в колонии строгого режима.

Согласно обвинительному заключению, В.Кямилли совершил государственную измену, умышленно осуществляя шпионскую деятельность с целью нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики. Он был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, и привлечен к следствию. Ему предъявили обвинение по статье 274 УК Азербайджана (государственная измена).

