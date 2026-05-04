Кямаледдин Гейдаров принимает граждан в Ханкенди

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял в Ханкенди жителей этого города, а также Агдеринского и Ходжалинского районов.

Прием прошел в соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и согласно графику приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в регионах республики.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, прием состоялся в административном здании Государственной пожарной части города Ханкенди.

Глава МЧС рассмотрел обращения пришедших на прием граждан. Большинство обращений решили на месте, по некоторым вопросам руководителям соответствующих структур МЧС дали поручения о принятии необходимых мер в соответствии с законодательством. Граждане, пришедшие на прием, поблагодарили президента страны за созданные условия для оперативного и своевременного рассмотрения их обращений.