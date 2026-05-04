В России задержали главу оборонного завода

В Красноярске задержали директора Красноярского машиностроительного завода (АО «Красмаш») Александра Гаврилова, сообщают российские СМИ.

Согласно информации, Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска по делу о растрате. По информации же депутата красноярского горсовета Ивана Петрова, директора завода заподозрили в получении взятки в три миллиона рублей.

Официальные комментарии от МВД, Следственного комитета, УФСБ и самого «Красмаша» не поступали.

«Красмаш» - стратегическое оборонное предприятие: основная деятельность - производство межконтинентальных баллистических ракет. На заводе также налажено серийное производство стратегических ракетных комплексов «Сармат». Предприятие находится под санкциями Евросоюза. Помимо производства ракетно-космической продукции завод занимается обработкой титана и титановых сплавов для медицинской техники. Александр Гаврилов на «Красмаше» работал с 2005 года - начинал с должности начальника бюро внутреннего аудита, генеральным директором завода стал в 2018 году.