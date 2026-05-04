USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления

В России задержали главу оборонного завода

16:53 381

В Красноярске задержали директора Красноярского машиностроительного завода (АО «Красмаш») Александра Гаврилова, сообщают российские СМИ.

Согласно информации, Гаврилов с конца апреля находится в СИЗО Красноярска по делу о растрате. По информации же депутата красноярского горсовета Ивана Петрова, директора завода заподозрили в получении взятки в три миллиона рублей.

Официальные комментарии от МВД, Следственного комитета, УФСБ и самого «Красмаша» не поступали.

«Красмаш» - стратегическое оборонное предприятие: основная деятельность - производство межконтинентальных баллистических ракет. На заводе также налажено серийное производство стратегических ракетных комплексов «Сармат». Предприятие находится под санкциями Евросоюза. Помимо производства ракетно-космической продукции завод занимается обработкой титана и титановых сплавов для медицинской техники. Александр Гаврилов на «Красмаше» работал с 2005 года - начинал с должности начальника бюро внутреннего аудита, генеральным директором завода стал в 2018 году.

В Дубае воздушная тревога
В Дубае воздушная тревога
17:10 246
«Альянс трех морей» с участием Азербайджана: спецпредставитель президента о новом геополитическом союзе
«Альянс трех морей» с участием Азербайджана: спецпредставитель президента о новом геополитическом союзе
16:16 1067
Суда игнорируют американский коридор в Ормузе
Суда игнорируют американский коридор в Ормузе ВИДЕО
16:48 562
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают... фото; обновлено 12:54
12:54 7628
Эмираты об атаке на свой танкер
Эмираты об атаке на свой танкер
16:11 1062
Армии США разрешили бить по катерам и ракетным позициям Ирана
Армии США разрешили бить по катерам и ракетным позициям Ирана фото; обновлено 16:21
16:21 12150
В Ереване впервые за пять лет встретились Зеленский и Кобахидзе
В Ереване впервые за пять лет встретились Зеленский и Кобахидзе видео
15:12 1849
Главред Вугар Мамедов на скамье подсудимых
Главред Вугар Мамедов на скамье подсудимых
15:07 1606
Удобрения в Армению транзитом через Азербайджан
Удобрения в Армению транзитом через Азербайджан обновлено 14:56
14:56 1282
Россия всеми силами помогает Ирану. Трамп делает вид, что не замечает
Россия всеми силами помогает Ирану. Трамп делает вид, что не замечает
14:46 1698
Подготовлено просветительское издание «Искусственный интеллект и права человека: что мы должны знать?»
Подготовлено просветительское издание «Искусственный интеллект и права человека: что мы должны знать?»
15:00 546

ЭТО ВАЖНО

В Дубае воздушная тревога
В Дубае воздушная тревога
17:10 246
«Альянс трех морей» с участием Азербайджана: спецпредставитель президента о новом геополитическом союзе
«Альянс трех морей» с участием Азербайджана: спецпредставитель президента о новом геополитическом союзе
16:16 1067
Суда игнорируют американский коридор в Ормузе
Суда игнорируют американский коридор в Ормузе ВИДЕО
16:48 562
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают... фото; обновлено 12:54
12:54 7628
Эмираты об атаке на свой танкер
Эмираты об атаке на свой танкер
16:11 1062
Армии США разрешили бить по катерам и ракетным позициям Ирана
Армии США разрешили бить по катерам и ракетным позициям Ирана фото; обновлено 16:21
16:21 12150
В Ереване впервые за пять лет встретились Зеленский и Кобахидзе
В Ереване впервые за пять лет встретились Зеленский и Кобахидзе видео
15:12 1849
Главред Вугар Мамедов на скамье подсудимых
Главред Вугар Мамедов на скамье подсудимых
15:07 1606
Удобрения в Армению транзитом через Азербайджан
Удобрения в Армению транзитом через Азербайджан обновлено 14:56
14:56 1282
Россия всеми силами помогает Ирану. Трамп делает вид, что не замечает
Россия всеми силами помогает Ирану. Трамп делает вид, что не замечает
14:46 1698
Подготовлено просветительское издание «Искусственный интеллект и права человека: что мы должны знать?»
Подготовлено просветительское издание «Искусственный интеллект и права человека: что мы должны знать?»
15:00 546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться