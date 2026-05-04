Армения и Великобритания «открыли новую главу»

Армения и Великобритания заключили декларацию о стратегическом партнерстве. Подписание документа состоялось между премьерами Николом Пашиняном и Киром Стармером в Ереване.

«С сегодняшней совместной декларацией с Киром Стармером о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенным Королевством мы открываем новую и многообещающую главу в отношениях, основанных на общих ценностях и укрепленном сотрудничестве», – написал Пашинян в соцсети X.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, встреча Пашиняна и Стармера состоялась в рамках саммита Европейского политического сообщества. Премьер Армении назвал визит британского коллеги «историческим», отметив, что это первый визит премьер-министра Великобритании в страну. Стармер, в свою очередь, поблагодарил за прием и организацию саммита, подчеркнув важность расширения сотрудничества с Арменией по различным направлениям.