Два торговых судна под американским флагом прошли через Ормуз

Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что два торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив.

По данным военных, в настоящее время американские эсминцы с управляемыми ракетами находятся в Персидском заливе в рамках операции «Свобода». Американские силы активно помогают восстановить транзит для коммерческого судоходства.

«В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли Ормузский пролив и благополучно продолжили свой путь», - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети Х.