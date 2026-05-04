Решение Трампа может привести к возобновлению войны

Решение президента США Дональда Трампа силой открыть Ормузский пролив может привести к возобновлению войны с Ираном, пишет Axios.
Американские чиновники анонимно рассказали изданию, что президент США устал от тупиковой ситуации «ни сделки, ни войны».
«Президент (США Дональд Трамп) хочет действий. Он не хочет сидеть на месте. Он хочет давления. Он хочет сделку», — говорит источник.
Американские чиновники говорят, что пока нет планов полномасштабного военного сопровождения судов через пролив. Вместо этого корабли ВМС будут «в районе» и в готовности вместе с американской военной авиацией.
«Гуманитарная» миссия по освобождению судов, застрявших в проливе, означает, что «если иранцы что-то сделают, они будут плохими парнями, а у нас будет легитимность действовать», — говорит источник.
Реакция Ирана определит, как будет развиваться Project Freedom («Проект Свобода»), пишет Axios.
«Либо мы скоро увидим реальные контуры достижимой сделки, либо он их сильно разбомбит», — сказал высокопоставленный чиновник.