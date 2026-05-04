Решение Трампа может привести к возобновлению войны

Американские чиновники анонимно рассказали изданию, что президент США устал от тупиковой ситуации «ни сделки, ни войны».

Решение президента США Дональда Трампа силой открыть Ормузский пролив может привести к возобновлению войны с Ираном, пишет Axios.

«Президент (США Дональд Трамп) хочет действий. Он не хочет сидеть на месте. Он хочет давления. Он хочет сделку», — говорит источник.

Американские чиновники говорят, что пока нет планов полномасштабного военного сопровождения судов через пролив. Вместо этого корабли ВМС будут «в районе» и в готовности вместе с американской военной авиацией.

«Гуманитарная» миссия по освобождению судов, застрявших в проливе, означает, что «если иранцы что-то сделают, они будут плохими парнями, а у нас будет легитимность действовать», — говорит источник.

Реакция Ирана определит, как будет развиваться Project Freedom («Проект Свобода»), пишет Axios.

«Либо мы скоро увидим реальные контуры достижимой сделки, либо он их сильно разбомбит», — сказал высокопоставленный чиновник.