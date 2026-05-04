Трамп может оставить Европу без дальнобойных ракет

Решения администрации президента США Дональда Трампа могут привести к тому, что Европа столкнется с нехваткой дальнобойных ракетных систем. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что Вашингтон намерен отказаться от планов по развертыванию контингента, оснащенного дальнобойным вооружением, а также рассматривает сокращение военного присутствия в Германии примерно на 5 тысяч человек.

По данным издания, причиной пересмотра политики стали разногласия между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на фоне войны в Иране, что отразилось на военной стратегии США в Европе.

Аналитики предупреждают, что подобные шаги способны создать серьезный дефицит в сфере безопасности, поскольку дальнобойные системы являются критически важными для обороны и сдерживания угроз. Эксперты считают, что это свидетельствует о постепенном снижении роли США как ключевого гаранта безопасности европейских стран.

Дополнительное беспокойство вызывает отсутствие четкого графика относительно возможного вывода других важных военных возможностей США из Европы. Речь идет, в частности, о системах противовоздушной и противоракетной обороны, стратегической авиации и спутниковой разведке. По мнению специалистов, такая неопределенность осложняет планирование оборонных расходов и инвестиций европейскими правительствами.

Несмотря на то что немецкие чиновники пытаются уменьшить значение решений Вашингтона, военные круги Европы воспринимают ситуацию как тревожный сигнал. По их оценкам, речь идет не только о безопасности Германии, но и о влиянии на общую систему сдерживания НАТО.

В настоящее время страны Европы работают над созданием собственных дальнобойных ракетных систем, однако большинство проектов находится на ранних этапах реализации. Эксперты считают, что ускоренная модернизация имеющихся вооружений может стать временным решением, однако даже в этом случае возможности Европы в ближайшие годы останутся ограниченными.

Ранее Financial Times писала, что Дональд Трамп все больше сосредотачивается на событиях на Ближнем Востоке, отодвигая войну в Украине на второй план, и это заставляет европейских союзников рассчитывать на собственные ресурсы в вопросах безопасности.