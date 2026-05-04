Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»

Проходящий сегодня в Ереване саммит Европейского политического сообщества и следующий за ним 5 мая отдельный саммит ЕС–Армения наглядно демонстрируют нарастающую конкуренцию мировых сверхдержав в регионе Южного Кавказа. Европейский союз некоторое время прилагал усилия для достижения мира между Баку и Ереваном, однако в прошлом году этот процесс перешел под контроль США и был успешно завершен: в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа были подписаны мирные соглашения, а также достигнуты договоренности о «маршруте Трампа» (TRIPP). В настоящее время ряд экспертов полагает, что реализация проекта может затянуться из‑за войны с Ираном. Вместе с тем администрация США заявляет, что данный вопрос остается одним из главных приоритетов Вашингтона на Южном Кавказе: переговоры по TRIPP продолжаются как с Баку, так и с Ереваном.

Известно, что Россия, оставшаяся за рамками процесса, оказывает давление на Армению с целью добиться участия в «Маршруте Трампа». Однако соглашение между Ереваном и Вашингтоном по данному проекту на практике исключает наличие третьих сторон: для их подключения необходимо согласие обеих стран. С учетом того, что «маршрут Трампа» является составной частью концепции развития альтернативного транспортного коридора из Азии в Европу в обход России, участие Москвы в проекте попросту нереалистично. Поэтому эксперты не исключают, что Россия совместно с Ираном будет стремиться воспрепятствовать реализации TRIPP. Однако и Европейский союз не хочет оставаться в стороне от «Маршрута Трампа». Издание EU Observer пишет, что Брюссель заинтересован в участии в развитии этого проекта.

«После активного участия США в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в прошлом году Евросоюз стремится включиться в развитие проекта транспортного коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). По оценке Брюсселя, этот географический маршрут может стать альтернативным торговым путем, позволяющим обойти Россию и одновременно глубже интегрировать Армению в евразийские логистические цепочки», — пишет европейское издание. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на историческом саммите ЕС–Армения в Ереване 5 мая. Какой именно будет позиция Вашингтона в нынешних условиях, когда отношения между Европой и США далеко не безоблачны, пока неизвестно. «Если говорить о классической схеме, доставка грузов из Китая в Европу занимает около 42 дней. Если Срединный коридор заработает эффективно, срок можно сократить примерно до 12–13 дней», — заявил представитель ЕС накануне встречи. Как пишет EU Observer, ряд экспертов критикует Европейский союз за недостаток стратегического лидерства и медлительность в принятии финансовых решений. По их мнению, это вызывает разочарование в регионе и позволяет США активнее укреплять свое влияние на Южном Кавказе.

Bloomberg также пишет об усиливающейся конкуренции между сверхдержавами на стратегически важном Южном Кавказе в контексте двустороннего саммита в Ереване. Агентство отмечает, что завершение многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном способствует усилению соперничества за доминирование над энергетическими и торговыми путями, проходящими через узкий перешеек, соединяющий Европу и Азию. «Войны на Ближнем Востоке и в Украине повышают значимость Кавказа, поскольку маршруты, ведущие на север и юг, ограничены из‑за конфликтов, санкций и геополитических трений. Россия, долгое время остававшаяся доминирующей силой в регионе, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны США — президент Дональд Трамп продвигает в Армении новый транспортно‑энергетический коридор, — а также со стороны Турции, Европейского союза и Китая», — отмечает Bloomberg. Партнер лондонской компании PRISM Strategic Intelligence Кейт Маллинсон заявила, что нынешний интерес США к Южному Кавказу беспрецедентен и в определенной мере навсегда подорвал интересы Кремля в Азербайджане и Армении. «Подход Вашингтона заключается в содействии экономической интеграции стран Южного Кавказа и расширении этих связей с охватом Турции и Центральной Азии», — добавила она.