Зеленский отговорил Фицо ехать на парад Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его позиции по ключевым вопросам существенно расходятся со взглядами президента Украины Владимира Зеленского, однако стороны продолжают искать возможности для диалога.

Как сообщает издание Denník N, Фицо отметил, что после общения с Зеленским рассматривается возможность проведения переговоров в Братиславе.

«Мне кажется, что Зеленский был достаточно гибким. Мы попробуем организовать переговоры в Братиславе. У меня нет оснований делать дешевые жесты», — заявил он на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

После телефонного разговора с Зеленским 2 мая Фицо допустил возможность визита в Киев, хотя до этого избегал подобных поездок. Теперь, по его словам, место проведения переговоров не является принципиальным: они могут пройти как в Братиславе, так и в Киеве.

Фицо также отметил, что при более частом общении с украинским лидером стало бы очевидно, насколько различаются их подходы к ряду вопросов.

«У меня другое мнение о войне, нефти, а также о том, следует ли предоставлять кредиты», — заявил он.

При этом словацкий премьер подчеркнул, что, несмотря на разногласия, Словакия и Украина остаются соседними странами, которым необходимо развивать сотрудничество, в том числе в сфере транспорта и энергетики.

«Остается правдой, что Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет поставлять оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить», — добавил Фицо.

Премьер Словакии также заявил, что планировал посетить парад в Москве 9 мая, однако после разговора с Зеленским отказался от этих планов, оставив в расписании лишь краткую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

