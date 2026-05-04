Мелони перед Баку раскритиковала Трампа

20:58 1411

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу укреплять собственную безопасность на фоне возможного сокращения военного присутствия США. Так итальянский премьер прокомментировала недавние заявления главы Белого дома Дональда Трампа о вероятном выводе американских войск из Италии и Испании.

«Послушайте, я не могу сказать вам, что произойдет в будущем. Как я уже не раз говорила, мы знаем, что США уже давно обсуждают возможное сокращение своего присутствия в Европе. Именно поэтому я считаю, что мы должны укреплять собственную безопасность и наращивать способность давать самостоятельные ответы», — сказала Мелони журналистам в Ереване перед вылетом в Азербайджан.

При этом она подчеркнула, что подобные решения зависят не от нее. «Но одно я хочу заявить твердо: Италия всегда выполняла свои обязательства. Италия соблюдала все подписанные соглашения, всегда», — заявила премьер.

По ее словам, страна последовательно действовала в рамках НАТО, включая участие в миссиях в Афганистане и Ираке, «даже когда это прямо не затрагивало национальные интересы».

В этой связи Мелони назвала «некорректными» отдельные высказывания Трампа в адрес Италии.

Напомним, ранее Трамп назвал возможным вывод американских войск из Италии и Испании. «Италия нам ничем не помогла, а Испания показала себя ужасно, просто ужасно», — заявил Трамп, комментируя позицию стран по ситуации на Ближнем Востоке.

