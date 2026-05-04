В России плакат «С днем Попеды!»

Перед 9 Мая на здании детской школы искусств в центре города Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ России) разместили плакат «С днем Попеды!».

Глава города Сергей Елишев в разговоре с журналистами объяснил появление плаката тем, что подрядчик «включил самостоятельность» и не согласовал с властями все этапы создания и размещения растяжек к 9 Мая.

«Мы рассматриваем это как диверсию, потому что замечен он был уже не раз. Аукцион свободен, других на манеже нету, и вот он стал победителем — мы обязаны заключить контракт, хотя понимаем, что он не совсем грамотный и не обязательный», — сказал Елишев.