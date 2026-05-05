Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Эрдоган призвал любить Турцию искренне

00:11

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике антитурецкие инициативы Евросоюза. Глава турецкого государства призвал Брюссель «пересмотреть свою ошибочную позицию и отказаться от шагов, наносящих ущерб двусторонним отношениям».

«К сожалению, стратегическая слепота в отношении Турции по-прежнему явно существует во многих институтах ЕС.

Теперь необходимо понять, что Европейский союз без Турции в качестве полноправного члена не станет глобальным игроком или центром притяжения.

Мы не являемся страной, ценность которой вспоминают только тогда, когда это необходимо, к дверям которой стучат, когда это необходимо, и которую оттесняют в сторону в других случаях. Мы никогда не были и никогда не будем таковой.

Европейский союз должен полностью оценить конструктивную позицию Турции и не злоупотреблять ею. Он должен воздерживаться от действий и риторики, которые поставят это под угрозу.

Не забывайте: Турция уже не та Турция, и мир больше не тот мир, ограниченный сферой влияния западных государств.

Новый мир строится — мир, в котором региональное сотрудничество приобретает все большее значение, появляются новые игроки, а глобальная система быстро движется к многополярности.

Турция является одной из сильнейших стран, готовой стать одним из полюсов этой новой системы. Сегодня потребность Европы в Турции больше, чем потребность Турции в Европе. И эта потребность будет расти еще больше завтра.

Европа находится на перепутье: либо она увидит растущую мощь и глобальный вес Турции как возможность преодолеть свой тупик, либо позволит изоляционистской риторике омрачить будущее Европы.

Мы надеемся, что лица, принимающие решения в Европе, откажутся от своих политических и исторических предрассудков и сосредоточатся на развитии искренних, подлинных и равноправных отношений с Турцией. Такие отношения принесут пользу европейскому континенту, неотъемлемой частью которого является Турция», - сказал Эрдоган.

