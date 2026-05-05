USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новость дня
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Создателя «Буратино» нашли мертвым

00:31 1585

В Москве нашли мертвым бывшего командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Станислава Петрова. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Тело 87-летнего генерала обнаружили утром 4 мая в его квартире в центре города, в так называемом Доме на набережной. Погибшего нашли около 7 утра, рядом с ним лежал пистолет. Следователи рассматривают самоубийство как основную версию происшествия.

Станислав Петров был последним командующим войсками химической защиты СССР. После распада Союза он возглавил вновь созданные войска РХБЗ России, которыми руководил до 2001 года. Он также сыграл важную роль в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино».

После завершения активной службы Петров перешел к научной деятельности. Он работал в военном институте и занимал должность главного редактора профильного издания.

Петров также работал главным научным сотрудником в 27-м научном центре. Это российское учреждение находится под санкциями Украины, ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Канады из-за причастности к разработке и применению химических веществ в военных целях.

ТОС-1 «Буратино» - это советская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на шасси танка Т-72. Вооружена 30 неуправляемыми термобарическими ракетами, предназначена для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 3,5 км.

Впервые применена в Афганистане, впоследствии - в Чечне, Сирии и в Украине. Из-за чрезвычайной разрушительности и площади поражения использование «Буратино» может представлять нарушение гуманитарного права.

Чайко возглавил Военно-космические силы
Чайко возглавил Военно-космические силы
01:11 601
Стрельба возле Белого дома
Стрельба возле Белого дома
01:00 795
Путин запретил мобильные телефоны
Путин запретил мобильные телефоны
00:47 1688
Создателя «Буратино» нашли мертвым
Создателя «Буратино» нашли мертвым
00:31 1586
Эрдоган призвал любить Турцию искренне
Эрдоган призвал любить Турцию искренне
00:11 722
Макрон: «4 тысячи российских солдат в Армении...»
Макрон: «4 тысячи российских солдат в Армении...» обновлено 23:49
4 мая 2026, 23:49 4224
Медведев оскорбляет Пашиняна
Медведев оскорбляет Пашиняна
4 мая 2026, 22:55 3812
Зеленский принял предложение России
Зеленский принял предложение России обновлено 23:12
4 мая 2026, 23:12 5447
Мелони перед Баку раскритиковала Трампа
Мелони перед Баку раскритиковала Трампа
4 мая 2026, 20:58 3818
Кровавый инцидент в немецком Лейпциге
Кровавый инцидент в немецком Лейпциге
4 мая 2026, 19:50 4515
Зеленский отговорил Фицо ехать на парад Путина
Зеленский отговорил Фицо ехать на парад Путина
4 мая 2026, 19:46 4403

ЭТО ВАЖНО

Чайко возглавил Военно-космические силы
Чайко возглавил Военно-космические силы
01:11 601
Стрельба возле Белого дома
Стрельба возле Белого дома
01:00 795
Путин запретил мобильные телефоны
Путин запретил мобильные телефоны
00:47 1688
Создателя «Буратино» нашли мертвым
Создателя «Буратино» нашли мертвым
00:31 1586
Эрдоган призвал любить Турцию искренне
Эрдоган призвал любить Турцию искренне
00:11 722
Макрон: «4 тысячи российских солдат в Армении...»
Макрон: «4 тысячи российских солдат в Армении...» обновлено 23:49
4 мая 2026, 23:49 4224
Медведев оскорбляет Пашиняна
Медведев оскорбляет Пашиняна
4 мая 2026, 22:55 3812
Зеленский принял предложение России
Зеленский принял предложение России обновлено 23:12
4 мая 2026, 23:12 5447
Мелони перед Баку раскритиковала Трампа
Мелони перед Баку раскритиковала Трампа
4 мая 2026, 20:58 3818
Кровавый инцидент в немецком Лейпциге
Кровавый инцидент в немецком Лейпциге
4 мая 2026, 19:50 4515
Зеленский отговорил Фицо ехать на парад Путина
Зеленский отговорил Фицо ехать на парад Путина
4 мая 2026, 19:46 4403
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться