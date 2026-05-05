В Москве нашли мертвым бывшего командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Станислава Петрова. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Тело 87-летнего генерала обнаружили утром 4 мая в его квартире в центре города, в так называемом Доме на набережной. Погибшего нашли около 7 утра, рядом с ним лежал пистолет. Следователи рассматривают самоубийство как основную версию происшествия.

Станислав Петров был последним командующим войсками химической защиты СССР. После распада Союза он возглавил вновь созданные войска РХБЗ России, которыми руководил до 2001 года. Он также сыграл важную роль в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино».

После завершения активной службы Петров перешел к научной деятельности. Он работал в военном институте и занимал должность главного редактора профильного издания.

Петров также работал главным научным сотрудником в 27-м научном центре. Это российское учреждение находится под санкциями Украины, ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Канады из-за причастности к разработке и применению химических веществ в военных целях.

ТОС-1 «Буратино» - это советская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на шасси танка Т-72. Вооружена 30 неуправляемыми термобарическими ракетами, предназначена для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 3,5 км.

Впервые применена в Афганистане, впоследствии - в Чечне, Сирии и в Украине. Из-за чрезвычайной разрушительности и площади поражения использование «Буратино» может представлять нарушение гуманитарного права.