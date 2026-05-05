Путин запретил мобильные телефоны

00:47 1690

Президент России Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и приказал установить системы наблюдения в их домах на фоне растущей паранойи по поводу его безопасности. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Беспрецедентные меры безопасности были введены в последние месяцы из-за усиливающихся опасений государственного переворота или покушения, согласно досье европейской разведки.

Любые посетители Кремля должны проходить два круга проверки, в то время как сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, запрещено пользоваться мобильными телефонами или любыми устройствами с доступом в интернет.

Они также обязаны пользоваться исключительно транспортом, организованным Федеральной службой охраны России (ФСО), которая отвечает за защиту высокопоставленных лиц, в то время как системы наблюдения были установлены в домах поваров, телохранителей и фотографов.

«В частности, [Путин] опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты», — говорится в документе, переданном нескольким изданиям, включая «Важные истории», российский следственный сайт.

Публикация досье совпала с новостями об одном из самых глубоких ударов Украины в самое сердце российской столицы.

Крупномасштабная атака беспилотников, направленная на несколько российских регионов в воскресенье вечером, поразила многоэтажный жилой комплекс в элитном районе в четырех милях от Кремля и менее чем в двух милях от здания Министерства обороны России в Москве.

На фотографиях здания, в котором располагаются иностранные посольства, видна глубокая брешь на 36-м этаже роскошного небоскреба, а на видеозаписях запечатлены пожарные, разбирающие завалы в разрушенных комнатах, превращенных в пепел и обломки.

Этот эпизод стал самым близким ударом к центральной резиденции российской власти с тех пор, как предполагаемая атака украинского беспилотника вызвала дым над самим Кремлем ровно три года назад.

Редкое вторжение позволило предположить, что беспилотник проскользнул через некоторые из самых сложных и дорогих систем противовоздушной обороны России. Москва является самым сильно укрепленным городом в стране, защищенным зенитными ракетными комплексами С-400 и С-300 при поддержке зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и средств радиоэлектронного подавления.

