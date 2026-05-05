Стрельба возле Белого дома

Возле Белого дома произошла стрельба, один человек ранен, сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X.
«Один человек получил ранение в результате применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, его состояние неизвестно», - сказал представитель Секретной службы США.
Журналист телеканала Al Jazeera Алан Фишер сообщил о закрытии территории Белого дома из-за выстрелов. Устанавливаются причины и мотивы инцидента.
«Трамп в БЕЗОПАСНОСТИ, слава Богу», - пишет журналист CNBC.