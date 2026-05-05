Чайко возглавил Военно-космические силы

Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Военно-космических сил России, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

Ранее командующим Воздушно-космическими силами России был генерал Виктор Афзалов. В октябре 2023 года генерал-полковник Афзалов, занимавший до этого должность начальника Главного штаба ВКС, сменил на посту командующего ВКС Сергея Суровикина.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Как сообщает сайт Минобороны, проходил службу на должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. В 2001 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил имени М.В. Фрунзе. В 2012 году окончил Военную академию Генштаба.

Занимал должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, командующего общевойсковой армией Западного военного округа, начальника штаба — первого заместителя, командующего войсками Восточного военного округа. В 2019 году назначен заместителем начальника Генштаба.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года был командующим российской группировкой в Сирии. Затем возглавил Восточный военный округ, на этой должности его сменил генерал Рустам Мурадов.

Генерал Чайко удостоен звания Герой России. По данным СМИ, он был награжден закрытым указом в 2020 году.

