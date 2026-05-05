Трампу жаль уволенных госслужащих

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему жаль федеральных служащих, чьи рабочие места он сократил, при этом настаивая на том, что в конечном итоге он помог им, утверждая, что теперь у них рабочие места лучше, сообщает NBC News.

«Мы сократили огромное количество государственных должностей, и мне жаль всех», - сказал Трамп во время делового мероприятия в Белом доме.

Он добавил, что «теперь я им нравлюсь, потому что они ушли, нашли работу в частном секторе, которая им больше нравится, и платят им иногда в два-три раза больше».

Трамп сократил более 300 000 рабочих мест в правительстве через ныне расформированный Департамент эффективности правительства (DOGE).

В прошлом месяце NBC News сообщил, что федеральные служащие изо всех сил пытаются найти работу после увольнения в связи с DOGE.