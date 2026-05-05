Регионы России под атакой дронов и ракет: под ударом крупнейший НПЗ и оборонный завод

За ночь в Ленинградской области сбиты 29 БПЛА, обновил информацию об атаке глава региона Александр Дрозденко. Ранее губернатор сообщал о 18 сбитых дронах.
«Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ. Жертв вследствие атаки нет», — написал губернатор в телеграме.
КИНЕФ — «Киришинефтеоргсинтез», один из крупнейших российских НПЗ, единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России, принадлежит «Сургутнефтегазу». Пожары на территории НПЗ зафиксировала мониторинговая система NASA Firms.
О предыдущей атаке на Кириши губернатор сообщал 26 марта. Украинская сторона новую атаку на НПЗ в Киришах пока не комментировала.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых с начала дня дронах. «Сбиты три беспилотника, летевших на Москву», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграме.
В Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири, который находится в 2 тыс. км от границы с Украиной и где впервые с начала войны в ночь на 5 мая объявили режим ракетной опасности, предупреждение действовало около 40 минут.
May 5, 2026
В ночь на 5 мая в 18 регионах России объявляли воздушную тревогу.
На территории Югры в ночь на 5 мая был объявлен режим ракетной опасности, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в телеграм-канале. Регион расположен в 2000 километрах от украинской границы.
May 5, 2026
Вечером и в ночь с 4 на 5 мая вводились ограничения в аэропортах в Волгограде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце, Ярославле.
По сообщению мониторинговых каналов, предупреждения о ракетной опасности коснулись еще 16 регионов: Астраханской, Брянской, Калужской, Курганской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской областей, Пензы, Пермского края, Башкортостана, Мордовии, Свердловской области, Татарстана, Тульской области, Удмуртии, Челябинской области.
В Ленинградской области минувшей ночью было сбито 18 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, в городе Кириши возник пожар на промышленном предприятии. «За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и ЛЕНОБЛПОЖСПАС приступили к ликвидации возгорания», — написал он в соцсетях.
В ночь на 5 мая под атакой была и Москва. Мэр Сергей Собянин сообщил о сбитии трех дронов, летевших в сторону российской столицы. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
По утверждению мониторинговых каналов, в городе Чебоксары Чувашской области РФ под удар ракет попал завод «ВНИИР-Прогресс», предприятие изготавливает навигационное оборудование и комплектующие для дронов, а также крылатых и баллистических ракет. Предполагается, что атака совершена крылатой ракетой «Фламинго». В результате атаки загорелся также торгово-развлекательный центр «МТВ Центр», расположенный рядом «ВНИИР-Прогресс». Ограничения снова введены в аэропорту Чебоксар, передает Росавиация.
Пресс-служба Министерства обороны России утверждает, что силы ПВО России за ночь сбили 289 украинских беспилотников.