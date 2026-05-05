Регионы России под атакой дронов и ракет: под ударом крупнейший НПЗ и оборонный завод

За ночь в Ленинградской области сбиты 29 БПЛА, обновил информацию об атаке глава региона Александр Дрозденко. Ранее губернатор сообщал о 18 сбитых дронах.

«Пожар в промзоне Кириши локализован, завершаются работы по тушению. Основной целью противника был КИНЕФ. Жертв вследствие атаки нет», — написал губернатор в телеграме.

КИНЕФ — «Киришинефтеоргсинтез», один из крупнейших ‌российских НПЗ, единственный нефтеперерабатывающий завод на северо-западе России, принадлежит «Сургутнефтегазу». Пожары на территории НПЗ зафиксировала мониторинговая система NASA Firms.

О предыдущей атаке на Кириши губернатор сообщал 26 марта. Украинская сторона новую атаку на НПЗ в Киришах пока не комментировала.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести сбитых с начала дня дронах. «Сбиты три беспилотника, летевших на Москву», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграме.

В Ханты-Мансийском автономном округе в Западной Сибири, который находится в 2 тыс. км от границы с Украиной и где впервые с начала войны в ночь на 5 мая объявили режим ракетной опасности, предупреждение действовало около 40 минут.