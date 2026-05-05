Завод фейерверков взорвался в Китае: много погибших

Свыше 20 человек погибли при взрыве на заводе по производству фейерверков в центральном Китае, сообщает Xinhua News.

По данным агентства, в результате взрыва погиб 21 человек, еще 61 — пострадал. Взрыв на предприятии по производству фейерверков в китайской провинции Хунань произошел 4 мая около 16:43 по местному времени (12:43 по Баку). На место происшествия были направлены около 500 спасателей.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших. Он также потребовал надлежащего устранения последствий и скорейшего расследования аварии, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Власти расследуют причину взрыва, но уже приняли «меры контроля» в отношении руководителей компании, сообщает агентство.