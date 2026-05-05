У Трампа готовятся к поражению на выборах

По информации собеседников издания, на брифингах чиновникам рассказывают о принципах работы надзорных органов Конгресса, сотрудников призывают быть осторожными в переписке и оперативно реагировать на запросы конгрессменов.

Юридический отдел Белого дома проводит закрытые брифинги для республиканцев в администрации, чтобы подготовиться к возможной победе демократов на промежуточных выборах в ноябре, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Один из чиновников в разговоре с WP назвал весьма вероятной потерю контроля республиканцами как минимум над одной палатой Конгресса по итогам выборов. Еще один источник издания добавил, что подобные консультации с юридическим отделом проводятся регулярно с начала президентского срока Дональда Трампа в 2025 году. Однако, по словам другого собеседника, брифинги последних месяцев имеют «сильный подтекст» предстоящих промежуточных выборов.

По информации издания, некоторые сотрудники воспринимают их как подготовку к возможным негативным сценариям, учитывая растущее ощущение в администрации, что Республиканская партия может потерять позиции.

Как пишет газета, популярность президента Дональда Трампа снижается на фоне экономических трудностей, связанных, в частности, с войной с Ираном. Согласно опросу, проведенному WP совместно с ABC News и Ipsos, демократы имеют преимущество в пять процентных пунктов в вопросе поддержки на выборах в Палату представителей (против двух пунктов ранее).

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября этого года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса на два года и 33 сенатора на шесть лет. Сейчас Палата представителей и Сенат находятся под контролем республиканцев (219 из 435 мест, 53 из 100 мест соответственно).