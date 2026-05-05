Итальянское качество на азербайджанских полях: новый этап сотрудничества Prime Leasing и Landini

Компания Prime Leasing MMC, известная своими постоянными инновациями в аграрном секторе Азербайджана, начала официальное сотрудничество с брендом Landini, принадлежащим всемирно известному итальянскому производителю Argo Tractors. В рамках этого сотрудничества делегация компании совершила деловой визит в штаб-квартиру и на заводы Argo Tractors, расположенные в городе Фаббрико, Италия, где провела встречи, связанные с основными стратегическими целями. О деталях визита, новых возможностях, открывающихся для азербайджанских фермеров, и планах на будущее мы побеседовали с ведущим продуктовым менеджером Prime Leasing Лейлой Мамедовой.

- Лейла ханым, какова была основная стратегическая цель визита в Италию? - В ходе нашего визита, на основе проведенных анализов, мы обменялись мнениями с руководством Argo Tractors о тракторах, соответствующих агротехнологической среде Азербайджана и потребностям наших фермеров. Также мы наблюдали за презентацией новых моделей Landini, представленных на мировом рынке, и нам были подробно разъяснены преимущества и нововведения между предыдущими и выпускаемыми в настоящее время моделями. Мы верим, что знания и опыт, полученные в рамках этого сотрудничества, внесут вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны и обеспечение фермеров более современной и эффективной техникой. - Какие преимущества предложат нашим фермерам новые импортируемые модели для азербайджанского рынка? - В новых представленных моделях внедрены инновационные новшества в области кабины, прицепной системы и механизмов управления. • Для садоводства: Компактные размеры, примененные с точностью мотора и инженерной точностью в наших садовых тракторах, позволяют нашим фермерам работать с современными агрегатами при выполнении садоводческих работ. Наши садовые тракторы оснащены крипер-механизмом, создающим условия для того, чтобы фермеры получали максимальную мощность при минимальной скорости работы. • Для хлопководства: Наши тракторы с высоким клиренсом, используемые в хлопководстве и возделывании рядковых культур, гарантируют нашим фермерам повышение будущей урожайности. • Для пахотных работ: Наши тракторы с высокой мощностью в лошадиных силах позволяют нашим фермерам выполнять все виды почвообрабатывающих работ даже на территориях с самой тяжелой структурой почвы в нашей стране.

- Как будут регулироваться вопросы послепродажного обслуживания и технической поддержки? - Это важный и чувствительный момент для нашей компании. В целях обеспечения безупречной эксплуатации тракторов, приобретенных нашими фермерами, в течение сезона функционируют обширный склад запасных частей и наш сервисный центр технического обслуживания. - Почему фермерам стоит приобретать эту технику? - Этот бренд, обладающий богатым 142-летним опытом, на протяжении долгих лет завоевывает доверие фермеров по всему миру своей надежностью и высоким качеством. Для фермеров выбор этой техники — это не просто выбор, а продуманная и разумная инвестиция для максимального увеличения урожайности и минимизации затрат. Благодаря надежному дизельному двигателю, превосходной экономии топлива и современным технологическим требованиям эта техника стала символом высокой эффективности и мощи в сельском хозяйстве. Особенно следует отметить, что в отличие от многих европейских брендов, вся продукция бренда Landini производится исключительно в Италии, и это является ярким показателем принципиального подхода к качеству.