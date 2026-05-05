Ракеты и дроны прилетели в Полтавскую и Киевскую области: есть погибшие

Российские войска атаковали Полтавскую область Украины дронами и ракетами, зафиксированы прямые попадания и падение обломков в двух местах в Полтавском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Дякивнич.

В результате атаки повреждено промышленное предприятие, без газа остались почти 3,5 тысячи абонентов. Кроме того, повреждена железнодорожная инфраструктура.

По последним данным, погибли четыре человека. Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что двое из погибших — спасатели. После атаки по газовой инфраструктуре они приехали на место пожара, в этот момент российские военные повторно ударили по региону. Другие двое погибших — работники атакованного объекта.

В ночь на 5 мая российские войска также атаковали Киевскую область. В ГСЧС заявили, что удар пришелся по жилому сектору в Броварском районе, там пострадали два человека. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе, пострадал один человек.

В Черниговской области в одном из населённых пунктов Городнянской громады после удара по частному сектору загорелся жилой дом. Пострадали двое мужчин 1966 и 1995 годов рождения. Также зафиксировано попадание на территории лесничества.

В Запорожье возник пожар в нежилом здании. Пострадала одна женщина, сообщил глава ОВА Иван Федоров.