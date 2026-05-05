Блокада Ормуза продолжается. Иран теперь угрожает не только Америке, но и Европе

«Соединенные Штаты и их союзники поставили под угрозу безопасность судоходства и транзита энергоносителей, нарушив режим прекращения огня и введя блокаду», — заявил Галибаф в своем посте на X.

Спикер отметил, что в этом стратегически важном водном пути формируется «новое уравнение». «Мы прекрасно понимаем, что сохранение существующего положения дел невыносимо для Америки, а мы еще даже не начали этот процесс», — утверждает он.

Тем временем CBS News со ссылкой на источники передает, что 5 мая два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason попали под обстрел со стороны Ирана во время прохождения через Ормузский пролив. Эсминцы следовали при поддержке вертолетов Apache и столкнулись со скоординированной атакой иранских катеров, ракет и беспилотников. По данным представителей Пентагона, корабли не получили повреждений.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) в X сообщило, что военные США перехватили 50 судов с момента установления морской блокады против Ирана. «По состоянию на сегодняшний день американские силы перенаправили 50 коммерческих судов для обеспечения соблюдения режима блокады», — говорится в сообщении.

США патрулируют территории в том числе с помощью эсминца с управляемым ракетным вооружением USS Pinckney (DDG 91).