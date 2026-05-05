Блокада Ормуза продолжается. Иран теперь угрожает не только Америке, но и Европе

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что блокада США угрожает судоходству в Ормузском проливе.
«Соединенные Штаты и их союзники поставили под угрозу безопасность судоходства и транзита энергоносителей, нарушив режим прекращения огня и введя блокаду», — заявил Галибаф в своем посте на X.
Спикер отметил, что в этом стратегически важном водном пути формируется «новое уравнение». «Мы прекрасно понимаем, что сохранение существующего положения дел невыносимо для Америки, а мы еще даже не начали этот процесс», — утверждает он.
Тем временем CBS News со ссылкой на источники передает, что 5 мая два эсминца ВМС США USS Truxtun и USS Mason попали под обстрел со стороны Ирана во время прохождения через Ормузский пролив. Эсминцы следовали при поддержке вертолетов Apache и столкнулись со скоординированной атакой иранских катеров, ракет и беспилотников. По данным представителей Пентагона, корабли не получили повреждений.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в X сообщило, что военные США перехватили 50 судов с момента установления морской блокады против Ирана. «По состоянию на сегодняшний день американские силы перенаправили 50 коммерческих судов для обеспечения соблюдения режима блокады», — говорится в сообщении.
США патрулируют территории в том числе с помощью эсминца с управляемым ракетным вооружением USS Pinckney (DDG 91).
А в Иране в это время снова угрожают США. Иранский парламентарий Хоссейнали Хаджиделигани заявил, что исламская республика располагает ракетами, способными разделяться на 80 бомб или отдельных боеголовок, утверждая, что эта возможность может преодолеть американскую противовоздушную оборону. По его словам, запуск 10 таких ракет одновременно будет эквивалентен 800 бомбам. Сказав это, Хаджиделигани задал вопрос: «Какая система THAAD, какая система Patriot сможет поразить эти цели?».
В то же время в Иране заявляют, что могут нанести Европе такой же удар, как и арабским странам. Главный редактор иранской радикальной газеты «Кайхан» Хоссейн Шариатмадари заявил во вторник, что Иран может нанести удар по Европе так же, как и по арабским странам, если Соединенные Штаты будут использовать европейские базы. Он написал, что военные базы в европейских странах, предоставленные Вашингтону, «могут и должны» стать, по его словам, законными целями для иранских атак.
Он утверждает, что Европа крайне уязвима для иранских атак и практически не способна им противостоять.
* * * 10:34
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал проект «Свобода» американского президента Дональда Трампа проектом «Тупик».
«События в Ормузском проливе ясно дают понять, что у политического кризиса нет военного решения.
Поскольку переговоры продвигаются благодаря благородным усилиям Пакистана, США следует остерегаться того, чтобы недоброжелатели снова не втянули их в трясину. Это же касается и ОАЭ.
Проект «Свобода» (операция США по открытию Ормузского пролива) — это проект «Тупик», — написал глава МИД Ирана в Х.