Взрыв и пожар на заводе «Казцинк» в Казахстане

Взрыв произошел на заводе крупнейшей в Казахстане компании по производству цинка «Казцинк» ‌в Усть-Каменогорске, пострадали несколько человек, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны во вторник.

«...Произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным ⁠обрушением», - говорится в сообщении МЧС.