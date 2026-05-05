Взрыв и пожар на заводе «Казцинк» в Казахстане

Взрыв произошел на заводе крупнейшей в Казахстане компании по производству цинка «Казцинк» в Усть-Каменогорске, пострадали несколько человек, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны во вторник.
«...Произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением», - говорится в сообщении МЧС.
По сообщению МЧС, возгорание локализовано, спасатели проводят разбор конструкций и проливку очагов горения до полной ликвидации, добавили в МЧС Казахстана.
По данным управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, в результате взрыва пострадали девять человек. «Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии…» – говорится в сообщении.