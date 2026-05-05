Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новые данные разведки: война не остановила ядерную программу Ирана

Военная операция США против Ирана не оказала существенного влияния на ядерную программу исламской республики, пишет Reuters со ссылкой на американскую разведку.

В Вашингтоне по-прежнему считают, что Ирану потребуется 9–12 месяцев для создания ядерного оружия, если он решит это сделать, примерно столько же, сколько и в прошлом году.

До 12-дневной войны в июне 2025 года американская разведка, по словам двух источников Reuters, считала, что Иран мог бы произвести достаточно оружейного урана и создать ядерный боеприпас примерно за три-шесть месяцев. После ударов по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане эта оценка была пересмотрена: срок был увеличен примерно до девяти месяцев – одного года. По нынешним данным источников Reuters, новых оснований для дальнейшего увеличения этого срока разведка США не видит.

Ключевой проблемой, пишет Reuters, остается запас высокообогащенного урана, который находится в распоряжении Ирана. Три источника агентства заявили, что Тегеран располагает примерно 440 кг урана, обогащенного до 60%; местонахождение этого материала не установлено. По оценке Международного агентства по атомной энергии, при дальнейшем обогащении такого количества может хватить для производства материала примерно для десяти ядерных боеприпасов.

Запасы высокообогащенного урана в Иране остаются в значительной степени нетронутыми и неучтенными, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором для определения сроков создания любого ядерного оружия. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что целью военных действий против Тегерана является попытка помешать Ирану разработать ядерную бомбу.

«Насколько нам известно, Иран по-прежнему обладает всеми своими ядерными материалами. Эти материалы, вероятно, находятся в глубоко залегающих подземных хранилищах, куда американские боеприпасы не могут проникнуть», — заявил бывший высокопоставленный аналитик американской разведки Эрик Брюэр.

Reuters подчеркивает, что удары США и Израиля весной 2026 года были сосредоточены главным образом на обычных военных целях, хотя Израиль атаковал и ряд значимых объектов, связанных с ядерной программой. Один из выводов, который следует из неизменной оценки сроков, состоит в том, что для серьезного сдерживания иранской ядерной программы может потребоваться уничтожение или изъятие оставшегося запаса высокообогащенного урана.

Представитель Белого дома Оливия Уэйлс в комментарии Reuters заявила, что операция Midnight Hammer (летом 2025 года) «уничтожила ядерные объекты Ирана», а операция Epic Fury (весной 2026 года) развила этот успех, нанеся тяжелый ущерб оборонно-промышленной базе Ирана, которую Тегеран использовал как «защитный щит» вокруг стремления к ядерному оружию. Управление директора национальной разведки США не ответило на запрос агентства Reuters о комментарии.

