Москва и Санкт-Петербург остались без мобильного интернета

Они отмечают, что не работают даже веб-сайты, внесенные в «белый список». Информация о перебоях в работе мобильного интернета начала распространяться сегодня рано утром.

По сообщениям российских СМИ, жители Москвы жалуются на проблемы с мобильным интернетом.

Аналогичные жалобы поступают также из Санкт-Петербурга и других регионов.

Рост жалоб на интернет-услуги различных операторов наблюдается и в сервисе «detector404». По данным сервиса, количество жалоб на мобильный интернет начало увеличиваться около 08:00 по московскому времени.

Сообщается о перебоях в работе мобильного интернета у операторов MTS, T2, Beeline и Yota.

Оператор T2 столкнулся с аналогичными проблемами и в Московской области.

Отметим, что в Москве и Санкт-Петербурге мобильные операторы направляли абонентам уведомления о том, что в период с 5 по 9 мая в целях безопасности будут введены ограничения на мобильный интернет.