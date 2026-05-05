Без гроша в кармане: ОАЭ выдворили 15 тысяч пакистанцев

ОАЭ выдворили 15 000 пакистанских шиитов, забрав у них банковские счета и деньги, а также отправив их без средств к существованию обратно в Пакистан. Это решение стало частью нарастающей напряженности между Абу-Даби и Исламабадом, вызвавшейся геополитическими разногласиями, в том числе из-за роли Пакистана в мирном урегулировании между США и Ираном.

По информации издания New Lines Magazine, эмиратские власти провели масштабные задержания трудовых мигрантов из Пакистана без предъявления официальных обвинений. Отмечается, что среди высланных значительную долю составляют представители шиитской общины.

В материале говорится, что эти действия следовали определенной схеме: аресты, конфискация телефонов, переводы между местами содержания под стражей и депортационные рейсы в Пакистан. Рабочих отправили обратно, «не дав им возможности снять свои средства» со счетов в банках, приводит издание слова одного из шиитских священнослужителей.

Согласно The Asian Independent, депортации сопровождались выборочностью: целенаправленно выдворялись пакистанцы с шиитскими именами, такими как Али, Хасан и Хуссейн. Аналитики считают, что настоящая причина кроется в более глубокой политической и религиозной напряженности, поскольку ОАЭ опасаются шиитского влияния, связанного с Ираном.

В ответ на действия ОАЭ Пакистан рискует потерять не только финансовые потоки - депортированные работники отправляли домой миллиарды долларов в виде денежных переводов, но и утратить ключевое место на рынке труда стран Персидского залива. Индия и Бангладеш уже активно занимают освободившиеся позиции, что может усугубить экономическое положение Пакистана. «Эта ситуация продемонстрировала, как внешняя политика и геополитические решения могут оказывать прямое влияние на жизни простых людей», - заключает издание.