Нефть дешевеет на ожиданиях по Ормузу

Цены на нефть опускаются во вторник благодаря ожиданиям, что США смогут ослабить контроль Ирана над Ормузским проливом и способствовать восстановлению прохода танкеров по этому маршруту.

Июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,06%) до $113,23 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $6,27 (5,8%), до $114,44 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,1 (1,97%) до $104,32 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $4,48 (4,4%), до $106,42 за баррель.