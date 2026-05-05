Первый двусторонний саммит Евросоюз-Армения

В столице Армении Ереване во вторник, 5 мая, открылся первый саммит ЕС-Армения. На повестке дня расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, энергетики, транспорта и цифровизации, а также ситуация в Украине и последствия ближневосточного кризиса, информирует Deutsche Welle.

В числе других ожидаемых тем саммита в Ереване - возможное вступление Армении в ЕС, а также упрощение въезда армянских граждан в шенгенскую зону.

Во вступительном слове фон дер Ляйен заявила, что Европа готова помочь Армении стать региональным хабом в глобальной торговле, включая строительство физической инфраструктуры: «Мы готовы инвестировать в местное производство энергии и поставки энергоресурсов через Черное море, и мы готовы соединить вашу бурно развивающуюся цифровую сферу с европейским цифровым рынком…»

Встреча проходит на следующий день после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором приняли участие около трех десятков европейских лидеров.