Первый двусторонний саммит Евросоюз-Армения

В столице Армении Ереване во вторник, 5 мая, открылся первый саммит ЕС-Армения. На повестке дня расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, энергетики, транспорта и цифровизации, а также ситуация в Украине и последствия ближневосточного кризиса, информирует Deutsche Welle.
В числе других ожидаемых тем саммита в Ереване - возможное вступление Армении в ЕС, а также упрощение въезда армянских граждан в шенгенскую зону.
Во вступительном слове фон дер Ляйен заявила, что Европа готова помочь Армении стать региональным хабом в глобальной торговле, включая строительство физической инфраструктуры: «Мы готовы инвестировать в местное производство энергии и поставки энергоресурсов через Черное море, и мы готовы соединить вашу бурно развивающуюся цифровую сферу с европейским цифровым рынком…»
Встреча проходит на следующий день после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором приняли участие около трех десятков европейских лидеров.
Европейский союз и Армения подписали документ «Партнерство о связанности».
Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.
«Подписано! Партнерство о связанности. От транспортной сферы до энергетического сектора и цифровых сетей - оно способно превратить Армению в стратегический хаб на стыке континентов. Это союз ЕС, Южного Кавказа и Центральной Азии», - отметила фон дер Ляйен в своей публикации.
We are making progress on visa liberalisation.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2026
I know it matters to Armenians deeply.
It matters to the EU too, because it draws our people closer together.
I'm sure we will get there. https://t.co/ERy5xNfbAT