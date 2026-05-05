Найдено тело пропавшей в Стамбуле азербайджанки

В Стамбуле обнаружено тело гражданки Азербайджана Махфуры Гусейновой, пропавшей на пассажирском пароме, который следовал рейсом Кадыкёй – Бешикташ.

По сообщению турецких СМИ, вечером 2 мая женщина села на паром в Кадыкёе. Около 22:00 было замечено, что женщина, сидевшая с сумкой на палубе, исчезла. Об этом сообщили команде парома. Кадров, подтверждающих, что Гусейнова сошла с парома в Бешикташе, обнаружено не было. Ее сумка была найдена на пароме. Изучив записи с камер на причале в Кадыкёе, было установлено, что Гусейнова прошла через турникет около 20:20 и села на паром. Записи также показали дочери пропавшей женщины Нигар Юсифли. Юсифли подтвердила, что на записи ее мать.

Поисковая операция в море велась с использованием двух катеров Управления морского порта, катера Береговой охраны и катера Береговой безопасности. В результате поисков тело Гусейновой обнаружили у побережья Хайдарпаши. Тело женщины отправили в Судебно-медицинский институт для проведения вскрытия.

* * * 12:38 Таинственным образом пропала азербайджанка, севшая на пассажирский паром в районе Кадыкёй в Стамбуле, чтобы добраться до района Бешикташ.