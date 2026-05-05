Найдено тело пропавшей в Стамбуле азербайджанки

обновлено 21:42
Отдел информации
5 мая 2026, 21:42 6829

В Стамбуле обнаружено тело гражданки Азербайджана Махфуры Гусейновой, пропавшей на пассажирском пароме, который следовал рейсом Кадыкёй – Бешикташ.

По сообщению турецких СМИ, вечером 2 мая женщина села на паром в Кадыкёе. Около 22:00 было замечено, что женщина, сидевшая с сумкой на палубе, исчезла. Об этом сообщили команде парома. Кадров, подтверждающих, что Гусейнова сошла с парома в Бешикташе, обнаружено не было. Ее сумка была найдена на пароме.

Изучив записи с камер на причале в Кадыкёе, было установлено, что Гусейнова прошла через турникет около 20:20 и села на паром. Записи также показали дочери пропавшей женщины Нигар Юсифли. Юсифли подтвердила, что на записи ее мать.

Поисковая операция в море велась с использованием двух катеров Управления морского порта, катера Береговой охраны и катера Береговой безопасности. В результате поисков тело Гусейновой обнаружили у побережья Хайдарпаши. Тело женщины отправили в Судебно-медицинский институт для проведения вскрытия.

* * * 12:38

Таинственным образом пропала азербайджанка, севшая на пассажирский паром в районе Кадыкёй в Стамбуле, чтобы добраться до района Бешикташ.

Турецкие СМИ сообщают, что 44-летняя Махфура Гусейнова поднялась на борт около 22:00 по местному времени 2 мая. Однако, когда судно прибыло в Бешикташ, выяснилось, что женщины на борту нет: была обнаружена только ее сумочка. В ходе поисков Гусейновой были проверены камеры видеонаблюдения, однако выяснилось, что они не работают с 14 апреля.

При изучении записей с камер видеонаблюдения порта Кадыкёй удалось установить, что женщина прошла через турникет и села на паром около 22:30. Дочь Гусейновой, Нигяр Юсифли, подтвердила, что на видеозаписи запечатлена ее мать. Вместе с тем анализ записей с камер порта Бешикташ показал, что среди пассажиров, сошедших с парома, женщины не было.

Принимая во внимание возможность того, что азербайджанка могла упасть в море, к ее поискам привлечены береговая охрана, водолазы и полиция. Поиски продолжаются как на суше, так и в прибрежных районах. Несмотря на трехдневные усилия, обнаружить какие-либо следы женщины не удалось.

Найдено тело пропавшей в Стамбуле азербайджанки
