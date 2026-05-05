Военные США атаковали наркосудно: есть погибшие

Утверждается, что указанное плавательное средство якобы использовалось наркоторговцами. Оно шло вдоль маршрутов, по которым в Карибском море транспортируются запрещенные вещества.

Два человека погибли в результате удара, нанесенного американскими военными в Карибском море, сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Южное копье» 4 мая нанесла смертоносный удар по судну», — говорится в заявлении на странице SOUTHCOM в социальной сети X.

Напомним, 19 апреля американские военные проинформировали о своем ударе по другому судну, которое они также заподозрили в наркотрафике в Карибском море. В результате атаки погибли три человека. Ранее президент США Дональд Трамп допускал вариант нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков.

