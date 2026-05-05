Ирак предлагает скидки на нефть

Ирак резко снизил цены на нефть для покупателей, готовых транспортировать сырье через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, иракская госкомпания по маркетингу нефти (SOMO) предложила скидки на нефть сорта Basrah Medium до $33,4 за баррель от официальной цены при поставках в мае. При этом покупатели должны самостоятельно обеспечивать вывоз сырья через Ормузский пролив.
Как пишет Bloomberg, предложенные скидки отражают стремление Багдада стимулировать экспорт в условиях сохраняющихся рисков и ограничений на мировом рынке нефти.
Ранее Ирак сократил добычу нефти из-за переполненных хранилищ и проблем с экспортом через Ормузский пролив, вызванных конфликтом вокруг Ирана. Часть поставок продолжает осуществляться по трубопроводу через Турцию, однако их объемы остаются значительно ниже морских перевозок, отмечает агентство.