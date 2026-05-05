Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК

Лидер ультраправой Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели, выступая на заседании парламентской группы своей партии, потребовал предоставления депутатского статуса основателю РПК Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненное заключение на острове Имралы.

«Обсуждение вопроса о статусе Абдуллы Оджалана крайне важно для нас. Игнорирование этой темы не позволит процессу продолжаться эффективно. Эти вопросы должны быть открыто рассмотрены в ходе процесса разоружения организации. Если в вопросе статуса Абдуллы Оджалана имеется пробел, он должен быть устранен таким образом, чтобы это служило процессу «Турция без террора». Мы надеемся, что учредительное руководство РПК будет нести службу в рамках определенной роли», — заявил Бахчели.

Процесс «Турция без террора» начался в октябре 2024 года с призыва лидера MHP Девлета Бахчели к Абдулле Оджалану. Процесс активизировался 11 июля 2025 года, когда группа лидеров РПК сожгла оружие в Ираке. В настоящее время процесс «Турция без террора» осуществляется через комиссию, созданную в парламенте Турции. Ожидается, что комиссия подготовит новое законодательство в отношении членов РПК.