USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новость дня
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:11 1303

Лидер ультраправой Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели, выступая на заседании парламентской группы своей партии, потребовал предоставления депутатского статуса основателю РПК Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненное заключение на острове Имралы.

«Обсуждение вопроса о статусе Абдуллы Оджалана крайне важно для нас. Игнорирование этой темы не позволит процессу продолжаться эффективно. Эти вопросы должны быть открыто рассмотрены в ходе процесса разоружения организации. Если в вопросе статуса Абдуллы Оджалана имеется пробел, он должен быть устранен таким образом, чтобы это служило процессу «Турция без террора». Мы надеемся, что учредительное руководство РПК будет нести службу в рамках определенной роли», — заявил Бахчели.

Процесс «Турция без террора» начался в октябре 2024 года с призыва лидера MHP Девлета Бахчели к Абдулле Оджалану. Процесс активизировался 11 июля 2025 года, когда группа лидеров РПК сожгла оружие в Ираке. В настоящее время процесс «Турция без террора» осуществляется через комиссию, созданную в парламенте Турции. Ожидается, что комиссия подготовит новое законодательство в отношении членов РПК.

Турция бьет все рекорды по инфляции
Турция бьет все рекорды по инфляции
15:04 227
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ»
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ» фото; обновлено 14:42
14:42 3043
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 2559
Байрамов встретился с Каллас
Байрамов встретился с Каллас обновлено 14:27
14:27 1219
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары обновлено 14:17
14:17 6177
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная» из заявлений Трампа
14:10 941
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
13:56 1420
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
13:11 1304
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших фото; обновлено 12:52
12:52 1704
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа» наш обзор; все еще актуально
4 мая 2026, 19:08 4008
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана видео
11:38 1810

ЭТО ВАЖНО

Турция бьет все рекорды по инфляции
Турция бьет все рекорды по инфляции
15:04 227
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ»
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ» фото; обновлено 14:42
14:42 3043
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 2559
Байрамов встретился с Каллас
Байрамов встретился с Каллас обновлено 14:27
14:27 1219
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары обновлено 14:17
14:17 6177
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная» из заявлений Трампа
14:10 941
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
13:56 1420
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
13:11 1304
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших фото; обновлено 12:52
12:52 1704
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа» наш обзор; все еще актуально
4 мая 2026, 19:08 4008
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана видео
11:38 1810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться