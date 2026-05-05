Четверть территории России досягаема для украинских дронов

Агентство отмечает, что украинские беспилотники начали достигать Урала — региона, жители которого ранее воспринимали военные действия как «далекую проблему». В апреле дроны долетели до Екатеринбурга, Пермского края и Челябинской области.

Кроме того, уже более года атакам подвергается Оренбургская область, расположенная на южной окраине Урала ближе к границе с Украиной.

«Это стало шоком. Хотя никто не погиб, люди наконец поняли, что город больше не находится в глубоком тылу», — поделился с Bloomberg бизнесмен из Екатеринбурга.

Примечательно, что в годы Второй мировой войны Екатеринбург выполнял роль тыловой базы: туда эвакуировали заводы, полагая, что город недосягаем для атак из Европы.

Современные БПЛА способны наносить удары по территории России на расстоянии более 1500 км. В результате четверть территории России, на которой проживает свыше 70% населения страны (из 146 миллионов человек), оказалась в зоне досягаемости украинских дронов.