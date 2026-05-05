Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

6 мая в Баку и отдельных районах Азербайджана ожидаются дожди.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны дожди и грозы. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14, днем - 15-19°. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных районах интенсивные, возможны грозы и град, в горных районах выпадет снег. К вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем - 15-20, в горах ночью 2-7, днем - 8-13, местами - до 15-18° тепла.