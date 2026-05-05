Убили пожилую соседку, разделили деньги, а потом... тюрьма

Преступление было совершено 19 апреля прошлого года. Зейнаб Исмаилова жила одна, располагала хорошим материальным положением и охотно давала деньги в долг соседям. Привычка носить при себе крупные суммы наличных стала одной из причин ее смерти.

Аскерова знала, что у Исмаиловой при себе хранится восемь тысяч манатов. Испытывая серьезные денежные трудности, она поделилась преступным замыслом с Сеидовой, также находившейся в неважном финансовом положении. В день убийства Исмаилова пришла к Аскеровой, чтобы по обыкновению воспользоваться ее стиральной машиной. Последняя отправила детей играть во двор и позвала Сеидову. Когда Исмаилова наклонилась к машине, чтобы достать белье, сообщницы нанесли ей удары молотком и ломом по голове, затем задушили подушкой. Из кошелька, привязанного к воротнику жертвы, они забрали восемь тысяч манатов наличными и золотые украшения на три тысячи манатов. Тело завернули в одеяло и бросили в колодец во дворе, деньги и золото поделили.

Чтобы замести следы, женщины распускали по селу слухи о том, куда могла уйти Исмаилова. Однако следствие быстро вышло на Аскерову: выяснилось, что в тот же вечер она раздала долги магазинам на сумму около трех тысяч манатов. Поисковая собака, взяв след по одежде из дома Исмаиловой, привела следователей прямо к колодцу в ее дворе. Тело было обнаружено на глубине более десяти метров.

Аскерова на первом же допросе призналась в преступлении и назвала имя Сеидовой. Выяснилось также, что на следующий день она планировала бежать в Турцию. Сеидова была задержана вслед за ней. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве из корыстных побуждений.