USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новость дня
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора

13:56 1428

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что работа по налаживанию двусторонних отношений с Азербайджаном не завершится подписанием мирного договора – странам предстоит подписать документы об отраслевом сотрудничестве.

Об этом глава правительства заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Совета ЕС Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

«Подписание и ратификация мирного соглашения не означает завершение работы. Напротив, уже из текста соглашения очевидно, что после его подписания потребуется заключение новых договоренностей, в том числе по отраслевому сотрудничеству», - отметил Пашинян.

По его словам, важным направлением является развитие транспортных связей. «Например, в транспортной сфере мы уже сегодня сотрудничаем без какого-либо отдельного соглашения. И, конечно, чрезвычайно важно, чтобы мы полностью открыли дороги друг для друга, в том числе чтобы открылась граница с Турцией. А в том, что это произойдет, у меня нет никаких сомнений», - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что полная разблокировка коммуникаций имеет ключевое значение для свободного передвижения людей и грузов, а также для развития торговли. При этом основным принципом сотрудничества, по его словам, должно быть беспрепятственное транспортное сообщение при обязательном взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета.

Он также отметил, что соответствующие подходы уже отражены в трехсторонних договоренностях между правительствами, напомнив о саммите, прошедшем в Вашингтоне в августе 2025 года.

«Хочу также сказать, что в этой сфере существует огромный потенциал, который, на мой взгляд, уже находится на стадии реализации», - добавил премьер-министр Армении.

Пашинян также с удовлетворением заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном фактически установился. «Впервые в нашей совместной истории Армения и Азербайджан используют одинаковую или очень схожую риторику. В частности, я заметил, что и сам очень часто говорю об этом. Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание», - сказал он.

Турция бьет все рекорды по инфляции
Турция бьет все рекорды по инфляции
15:04 239
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ»
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ» фото; обновлено 14:42
14:42 3049
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 2568
Байрамов встретился с Каллас
Байрамов встретился с Каллас обновлено 14:27
14:27 1223
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары обновлено 14:17
14:17 6190
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная» из заявлений Трампа
14:10 949
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
13:56 1429
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
13:11 1304
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших фото; обновлено 12:52
12:52 1707
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа» наш обзор; все еще актуально
4 мая 2026, 19:08 4010
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана видео
11:38 1811

ЭТО ВАЖНО

Турция бьет все рекорды по инфляции
Турция бьет все рекорды по инфляции
15:04 239
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ»
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ» фото; обновлено 14:42
14:42 3049
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 2568
Байрамов встретился с Каллас
Байрамов встретился с Каллас обновлено 14:27
14:27 1223
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары обновлено 14:17
14:17 6190
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная» из заявлений Трампа
14:10 949
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
13:56 1429
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
13:11 1304
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших фото; обновлено 12:52
12:52 1707
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа» наш обзор; все еще актуально
4 мая 2026, 19:08 4010
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана видео
11:38 1811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться