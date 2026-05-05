Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что работа по налаживанию двусторонних отношений с Азербайджаном не завершится подписанием мирного договора – странам предстоит подписать документы об отраслевом сотрудничестве.

Об этом глава правительства заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Совета ЕС Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита Армения - ЕС в Ереване.

«Подписание и ратификация мирного соглашения не означает завершение работы. Напротив, уже из текста соглашения очевидно, что после его подписания потребуется заключение новых договоренностей, в том числе по отраслевому сотрудничеству», - отметил Пашинян.

По его словам, важным направлением является развитие транспортных связей. «Например, в транспортной сфере мы уже сегодня сотрудничаем без какого-либо отдельного соглашения. И, конечно, чрезвычайно важно, чтобы мы полностью открыли дороги друг для друга, в том числе чтобы открылась граница с Турцией. А в том, что это произойдет, у меня нет никаких сомнений», - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что полная разблокировка коммуникаций имеет ключевое значение для свободного передвижения людей и грузов, а также для развития торговли. При этом основным принципом сотрудничества, по его словам, должно быть беспрепятственное транспортное сообщение при обязательном взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета.

Он также отметил, что соответствующие подходы уже отражены в трехсторонних договоренностях между правительствами, напомнив о саммите, прошедшем в Вашингтоне в августе 2025 года.

«Хочу также сказать, что в этой сфере существует огромный потенциал, который, на мой взгляд, уже находится на стадии реализации», - добавил премьер-министр Армении.

Пашинян также с удовлетворением заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном фактически установился. «Впервые в нашей совместной истории Армения и Азербайджан используют одинаковую или очень схожую риторику. В частности, я заметил, что и сам очень часто говорю об этом. Мы учимся жить в условиях мира. Более того, мы еще пытаемся понять, что такое мир, что он собой представляет, какой у него образ и содержание», - сказал он.