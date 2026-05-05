Байрамов встретился с Каллас

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас. Об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в X.
Отмечается, что визит подчеркивает значение связей и диалога между Азербайджаном и ЕС на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики.
«Это создает возможность для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов», — говорится в сообщении.
HAPPENING NOW:— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 5, 2026
Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov welcomes @KajaKallas, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice President of the European Commission @AzerbaijanMFA.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас находится с визитом в Азербайджане, сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.
Ожидается, что в Баку Каллас проведет ряд двусторонних встреч на высоком уровне.
Кая Каллас накануне принимала участие в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) 4 мая в Ереване, а также саммите ЕС-Армения.