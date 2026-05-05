В Иране продолжают арестовывать медработников

В Иране были арестованы врач и медсестра из больницы в городе Наджафабад в центральной части страны. По данным Iran International, задержания произошли в субботу по обвинениям, связанным с вопросами безопасности.

Речь идет о докторе Педраме Хадипуре и медбрате Собхане Нуриане, которых задержали в больнице Монтазери. При этом конкретные обвинения в их адрес официально не раскрываются.

Аресты последовали за распространением шокирующих видеозаписей из той же больницы, снятых во время протестов 8 и 9 января. На этих кадрах были видны окровавленные тела десятков пострадавших в различных отделениях медицинского учреждения.