USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новость дня
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»

из заявлений Трампа
14:10 952

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в настоящее время теряет территории на фронте, при этом отметил эффективность украинских военных. Трамп сделал эти заявления во время интервью Salem News Channel.

О ситуации на поле боя Трамп сказал, что Украина «теряет территорию», уточнив при этом, что потери несет и Россия. Трамп отметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: «Они имеют возможность сражаться, потому что, независимо от того, замечательная техника или не совсем, они имеют возможность воевать».

По словам Трампа, украинские военные оказались эффективнее любой армии Европы: «Они лучше любого в Европе в этой борьбе». Трамп также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.

Президента Украины Владимира Зеленского Трамп назвал «хитрым», вспомнил напряженную встречу в Овальном кабинете. Он сказал, что в целом нормально ладит с президентом Украины. «Мне нравится Зеленский. Кроме того, одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны», - сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

Трамп также резко высказался о союзниках по НАТО. По его мнению, альянс не поддержал США тогда, когда это было нужно: «Когда нам была нужна НАТО - они не были там для нас».

Американский президент напомнил, что ранее США фактически полностью финансировали НАТО, и дал понять, что не верит в надежность союзников в случае большой войны: «Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая - я не верю, что они будут рядом с нами».

Турция бьет все рекорды по инфляции
Турция бьет все рекорды по инфляции
15:04 244
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ»
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ» фото; обновлено 14:42
14:42 3055
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 2571
Байрамов встретился с Каллас
Байрамов встретился с Каллас обновлено 14:27
14:27 1226
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары обновлено 14:17
14:17 6198
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная» из заявлений Трампа
14:10 953
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
13:56 1435
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
13:11 1308
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших фото; обновлено 12:52
12:52 1707
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа» наш обзор; все еще актуально
4 мая 2026, 19:08 4010
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана видео
11:38 1811

ЭТО ВАЖНО

Турция бьет все рекорды по инфляции
Турция бьет все рекорды по инфляции
15:04 244
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ»
Трамп заявил о скором окончании войны. В Иране же готовят «ответ» фото; обновлено 14:42
14:42 3055
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 2571
Байрамов встретился с Каллас
Байрамов встретился с Каллас обновлено 14:27
14:27 1226
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары
Зеленский о ракетной атаке на Чебоксары обновлено 14:17
14:17 6198
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»
Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная» из заявлений Трампа
14:10 953
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
Пашинян о следующем шаге с Азербайджаном после мирного договора
13:56 1435
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
Глава турецких националистов потребовал сделать депутатом лидера РПК
13:11 1308
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших
Удар дроном по центру Чернигова: трое пострадавших фото; обновлено 12:52
12:52 1707
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа»
Конкуренция мировых держав на Южном Кавказе. Европейский союз стремится присоединиться к «Маршруту Трампа» наш обзор; все еще актуально
4 мая 2026, 19:08 4010
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана
Мелони о партнерстве Италии и Азербайджана видео
11:38 1811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться