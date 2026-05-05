Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в настоящее время теряет территории на фронте, при этом отметил эффективность украинских военных. Трамп сделал эти заявления во время интервью Salem News Channel.
О ситуации на поле боя Трамп сказал, что Украина «теряет территорию», уточнив при этом, что потери несет и Россия. Трамп отметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: «Они имеют возможность сражаться, потому что, независимо от того, замечательная техника или не совсем, они имеют возможность воевать».
По словам Трампа, украинские военные оказались эффективнее любой армии Европы: «Они лучше любого в Европе в этой борьбе». Трамп также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.
Президента Украины Владимира Зеленского Трамп назвал «хитрым», вспомнил напряженную встречу в Овальном кабинете. Он сказал, что в целом нормально ладит с президентом Украины. «Мне нравится Зеленский. Кроме того, одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны», - сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.
Трамп также резко высказался о союзниках по НАТО. По его мнению, альянс не поддержал США тогда, когда это было нужно: «Когда нам была нужна НАТО - они не были там для нас».
Американский президент напомнил, что ранее США фактически полностью финансировали НАТО, и дал понять, что не верит в надежность союзников в случае большой войны: «Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая - я не верю, что они будут рядом с нами».