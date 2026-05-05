Зеленский «хитрый», ВСУ эффективнее армий Европы, а НАТО «ненадежная»

О ситуации на поле боя Трамп сказал, что Украина «теряет территорию», уточнив при этом, что потери несет и Россия. Трамп отметил, что именно доступ к оружию позволяет Украине воевать: «Они имеют возможность сражаться, потому что, независимо от того, замечательная техника или не совсем, они имеют возможность воевать».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в настоящее время теряет территории на фронте, при этом отметил эффективность украинских военных. Трамп сделал эти заявления во время интервью Salem News Channel.

По словам Трампа, украинские военные оказались эффективнее любой армии Европы: «Они лучше любого в Европе в этой борьбе». Трамп также добавил, что ВСУ лучше любых союзников США по НАТО.

Президента Украины Владимира Зеленского Трамп назвал «хитрым», вспомнил напряженную встречу в Овальном кабинете. Он сказал, что в целом нормально ладит с президентом Украины. «Мне нравится Зеленский. Кроме того, одного момента в Белом доме, который был немного агрессивным с его стороны», - сказал Трамп, имея в виду встречу в Овальном кабинете в начале 2025 года.

Трамп также резко высказался о союзниках по НАТО. По его мнению, альянс не поддержал США тогда, когда это было нужно: «Когда нам была нужна НАТО - они не были там для нас».

Американский президент напомнил, что ранее США фактически полностью финансировали НАТО, и дал понять, что не верит в надежность союзников в случае большой войны: «Если у нас когда-нибудь будет большая война или еще большая - я не верю, что они будут рядом с нами».