Бахрейн привел армию в состояние повышенной боеготовности

Вооруженные силы Бахрейна приведены в состояние повышенной боевой готовности, говорится в заявлении командования сил обороны королевства.

«Главное командование Сил обороны Бахрейна подтверждает, что все подразделения войск и виды вооружений находятся в высшей степени готовности», - отмечается в заявлении военных, которое приводит Бахрейнское информационное агентство.

Командование Сил обороны Бахрейна призвало подданных и жителей страны проявлять максимальную бдительность, не приближаться и не трогать любые подозрительные предметы, которые могут оказаться обломками перехваченных иранских воздушных целей.

Заявление бахрейнских военных последовало после ударов Ирана по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах.