В 2018 году армянский плейбой и игрок в азартные игры Дэн Билзерян, незаконно посетил оккупированные в то время территории Азербайджана, где устроил стрельбу из различных видов оружия на учебном полигоне армянских вооруженных группировок. Теперь же он намерен баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от штата Флорида.

Соперником Билзеряна является действующий конгрессмен‑республиканец Рэнди Файн. Несколько дней назад, выступая в программе The Jenny Beth Show, Файн заявил, что выступает против избрания армянина в Конгресс. «Мы не хотим, чтобы армяне могли работать в Конгрессе», — сказал республиканский конгрессмен. Армянское лобби в США немедленно начало атаку на Файна, обвинив его в «национальной дискриминации».

Билзерян известен как мастер покера и плейбой: он является другом Левона Кочаряна, сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна. В поездке на оккупированные территории Азербайджана в 2018 году его сопровождал именно Кочарян. В связи с этим незаконным визитом Генпрокуратура Азербайджана возбудила против Билзеряна уголовное дело, и суд вынес заочный арест в его отношении. Для объявления плейбоя в международный розыск было направлено обращение в Интерпол. Генеральная прокуратура заявила, что Билзерян состоял в преступных связях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, и посещал город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты без соответствующих документов и без прохождения государственных пограничных пунктов. Таким образом, он нарушил Закон о государственной границе и Миграционный кодекс Азербайджанской Республики. В ходе расследования также выяснилось, что Билзерян стрелял из огнестрельного оружия, гранатометов, винтовок и других видов вооружения, незаконно приобретенных на оккупированных территориях.