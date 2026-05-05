Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»

14:25

В 2018 году армянский плейбой и игрок в азартные игры Дэн Билзерян, незаконно посетил оккупированные в то время территории Азербайджана, где устроил стрельбу из различных видов оружия на учебном полигоне армянских вооруженных группировок. Теперь же он намерен баллотироваться в Палату представителей Конгресса США от штата Флорида.

Соперником Билзеряна является действующий конгрессмен‑республиканец Рэнди Файн.

Несколько дней назад, выступая в программе The Jenny Beth Show, Файн заявил, что выступает против избрания армянина в Конгресс.

«Мы не хотим, чтобы армяне могли работать в Конгрессе», — сказал республиканский конгрессмен.  

Армянское лобби в США немедленно начало атаку на Файна, обвинив его в «национальной дискриминации».

Билзерян известен как мастер покера и плейбой: он является другом Левона Кочаряна, сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна. В поездке на оккупированные территории Азербайджана в 2018 году его сопровождал именно Кочарян.

В связи с этим незаконным визитом Генпрокуратура Азербайджана возбудила против Билзеряна уголовное дело, и суд вынес заочный арест в его отношении. Для объявления плейбоя в международный розыск было направлено обращение в Интерпол.

Генеральная прокуратура заявила, что Билзерян состоял в преступных связях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, и посещал город Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты без соответствующих документов и без прохождения государственных пограничных пунктов. Таким образом, он нарушил Закон о государственной границе и Миграционный кодекс Азербайджанской Республики.

В ходе расследования также выяснилось, что Билзерян стрелял из огнестрельного оружия, гранатометов, винтовок и других видов вооружения, незаконно приобретенных на оккупированных территориях.

Отдел по расследованию тяжких преступлений Генеральной прокуратуры возбудил против него уголовное дело по статьям 228.3 (незаконное приобретение, передача, продажа, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его комплектующих, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и 318.2 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне государственного пункта пропуска).

В 2022 году Билзерян посетил Армению «для участия в свадьбе друга». Сообщения о том, что он собирается инвестировать в страну, не подтвердились.

6 апреля плейбой выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии по 6‑му избирательному округу Флориды. Его соперник, действующий конгрессмен‑республиканец Файн, является евреем. Билзерян же известен своими антисемитскими высказываниями, включая критику президента Дональда Трампа за политику в отношении Ирана. По этой причине его шансы на успех на выборах оцениваются как невысокие. Билзеряна в основном поддерживают лишь армянские диаспорские организации в США.

Несмотря на кампанию нападок со стороны армянской диаспоры, конгрессмен Рэнди Файн не отступил от своей позиции и в воскресенье написал в своих социальных сетях: «Армянам не следует занимать места в Конгрессе. Сомалийцам тоже. Или гватемальцам. Или — внимание! — израильтянам».

Отметим, что несколько месяцев назад Рэнди Файн вместе с другой республиканкой‑конгрессменом от Флориды, Анной Паулиной Луна, внес законопроект об отмене поправки №907, направленной против Азербайджана. Луна относится к движению MAGA и имеет тесные связи с президентом Дональдом Трампом.

