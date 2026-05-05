Аэропорты Москвы приостановили полеты

Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Пресс-служба Шереметьево предупреждает, что возможны корректировки расписания авиарейсов.

Все московские аэропорты прекратили работу, последней о введении временных ограничений сообщила пресс-служба Шереметьево.

Ранее были введены ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщала Росавиация, необходимы для обеспечения безопасности полетов.

5 мая временные ограничения на полеты были введены в Ижевске, Челябинске, Чебоксарах, Бугульме, Оренбурге, Орске, Уфе, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ограничения с части аэропортов были сняты.