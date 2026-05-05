Турция бьет все рекорды по инфляции

Статистический институт Турции (TÜİK) обнародовал данные по инфляции за апрель. Согласно отчету TÜİK, индекс потребительских цен в Турции в апреле вырос на 4,18%, а годовая инфляция была зафиксирована на уровне 32,37%.

Согласно последним цифрам, опубликованным за апрель, Турция занимает пятое место в мире по инфляции после Венесуэлы, Южного Судана, Ирана и Аргентины. В Европе же Турция находится на первом месте как по годовой, так и по месячной инфляции. Румыния занимает второе место, а Украина, которая годами находится в состоянии войны с Россией, — третье. Среднегодовой уровень инфляции в Европейском союзе (ЕС) составляет около 2,3%.

Годовой уровень инфляции в европейских странах также ниже уровня в 14,64%, который Турция пережила за первые четыре месяца года. Годовой уровень инфляции в 123 странах мира ниже, чем месячный уровень инфляции в Турции в апреле.