Крис Хьюиш: «Доходы игрового рынка Азербайджана превысят 220 млн долларов»

Глобальная игровая индустрия, по прогнозам, к 2030 году достигнет объема в 500 миллиардов долларов, и в этот период внимание все больше сосредотачивается на новых развивающихся технологических центрах. В этом контексте формирование цифровой экосистемы в Азербайджане и внедрение инновационных технологий создают прочную основу для превращения страны в регионального лидера.
В последние годы стратегические шаги, предпринятые для развития ненефтяного сектора экономики, придают особую ценность укреплению технологического и инновационного потенциала Азербайджана. В частности, поддержка стартапов и креативной экономики является важным вкладом в формирование инновационной экосистемы. Следует отдельно подчеркнуть роль игровой индустрии в развитии креативной экономики. За последние несколько лет в Азербайджане наблюдается значительный рост числа игровых студий. В настоящее время в стране функционирует более 60 студий разработки игр, и многие из них нацелены на выход и признание на глобальных рынках.
Безусловно, динамичное развитие игровой экосистемы в стране привлекает внимание и таких ведущих глобальных компаний, как Xsolla. Это всемирно известная платформа, создающая коммерческие решения для игровой индустрии. Более 70 процентов транзакций в глобальной игровой индустрии осуществляется именно через эту платформу. В 2024 году компания начала сотрудничество с Агентством инноваций и цифрового развития. Это свидетельствует о высокой оценке цифрового потенциала Азербайджана со стороны компании и выборе страны в качестве площадки для региональных операций.
В программе World Business телеканала Anews президент компании Xsolla Крис Хьюиш рассказал о глобальной стратегии компании и планах в регионе. В ходе интервью он особо отметил, как меняется технологический ландшафт Азербайджана и какую роль страна играет в формировании региональной игровой экосистемы.
Крис Хьюиш подчеркнул, что регион Южного Кавказа и Центральной Азии обладает большим потенциалом, и Азербайджан в этом контексте занимает лидирующие позиции. По его словам, уже в этом году прогнозируется, что доходы игрового рынка Азербайджана превысят 220 миллионов долларов США.
Он также отметил, что развитие в Азербайджане обусловлено рядом факторов: «Во-первых, необходимо отметить наличие в стране удивительных талантов. Мы видим, что здесь есть высококвалифицированный и мотивированный человеческий капитал, который глубоко понимает как разработку игр, так и бизнес-аспекты игровой индустрии».
Кроме того, Крис Хьюиш отметил, что развитие игровой индустрии является также результатом внимания со стороны государства: «Игровая индустрия в Азербайджане поддерживается серьезными инициативами. Мы видим, что руководство страны предпринимает решительные шаги для перехода к цифровой экономике. В то же время мы получаем значительную поддержку от Агентства инноваций и цифрового развития и команды под руководством министра Рашада Набиева. Безусловно, созданные условия положительно влияют на расширение нашей деятельности в этой стране».