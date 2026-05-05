USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новость дня
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Крис Хьюиш: «Доходы игрового рынка Азербайджана превысят 220 млн долларов»

ВИДЕО
15:40 2048

Глобальная игровая индустрия, по прогнозам, к 2030 году достигнет объема в 500 миллиардов долларов, и в этот период внимание все больше сосредотачивается на новых развивающихся технологических центрах. В этом контексте формирование цифровой экосистемы в Азербайджане и внедрение инновационных технологий создают прочную основу для превращения страны в регионального лидера.

В последние годы стратегические шаги, предпринятые для развития ненефтяного сектора экономики, придают особую ценность укреплению технологического и инновационного потенциала Азербайджана. В частности, поддержка стартапов и креативной экономики является важным вкладом в формирование инновационной экосистемы. Следует отдельно подчеркнуть роль игровой индустрии в развитии креативной экономики. За последние несколько лет в Азербайджане наблюдается значительный рост числа игровых студий. В настоящее время в стране функционирует более 60 студий разработки игр, и многие из них нацелены на выход и признание на глобальных рынках.

Безусловно, динамичное развитие игровой экосистемы в стране привлекает внимание и таких ведущих глобальных компаний, как Xsolla. Это всемирно известная платформа, создающая коммерческие решения для игровой индустрии. Более 70 процентов транзакций в глобальной игровой индустрии осуществляется именно через эту платформу. В 2024 году компания начала сотрудничество с Агентством инноваций и цифрового развития. Это свидетельствует о высокой оценке цифрового потенциала Азербайджана со стороны компании и выборе страны в качестве площадки для региональных операций.

В программе World Business телеканала Anews президент компании Xsolla Крис Хьюиш рассказал о глобальной стратегии компании и планах в регионе. В ходе интервью он особо отметил, как меняется технологический ландшафт Азербайджана и какую роль страна играет в формировании региональной игровой экосистемы.

Крис Хьюиш подчеркнул, что регион Южного Кавказа и Центральной Азии обладает большим потенциалом, и Азербайджан в этом контексте занимает лидирующие позиции. По его словам, уже в этом году прогнозируется, что доходы игрового рынка Азербайджана превысят 220 миллионов долларов США.

Он также отметил, что развитие в Азербайджане обусловлено рядом факторов: «Во-первых, необходимо отметить наличие в стране удивительных талантов. Мы видим, что здесь есть высококвалифицированный и мотивированный человеческий капитал, который глубоко понимает как разработку игр, так и бизнес-аспекты игровой индустрии».

Кроме того, Крис Хьюиш отметил, что развитие игровой индустрии является также результатом внимания со стороны государства: «Игровая индустрия в Азербайджане поддерживается серьезными инициативами. Мы видим, что руководство страны предпринимает решительные шаги для перехода к цифровой экономике. В то же время мы получаем значительную поддержку от Агентства инноваций и цифрового развития и команды под руководством министра Рашада Набиева. Безусловно, созданные условия положительно влияют на расширение нашей деятельности в этой стране».

Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
17:47 655
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
17:29 753
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
16:14 2016
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
14:25 3145
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
17:11 966
Трамп может победить Иран без единого выстрела
Трамп может победить Иран без единого выстрела Иранский экономист Хасан Мансур комментирует для haqqin.az
16:50 1157
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
17:00 671
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию фото; обновлено 16:37
16:37 5273
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
16:26 1532
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 3940
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan ФОТО
16:01 1256

ЭТО ВАЖНО

Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
17:47 655
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
17:29 753
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
16:14 2016
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
14:25 3145
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
17:11 966
Трамп может победить Иран без единого выстрела
Трамп может победить Иран без единого выстрела Иранский экономист Хасан Мансур комментирует для haqqin.az
16:50 1157
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
17:00 671
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию фото; обновлено 16:37
16:37 5273
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
16:26 1532
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 3940
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan ФОТО
16:01 1256
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться