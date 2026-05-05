Крис Хьюиш: «Доходы игрового рынка Азербайджана превысят 220 млн долларов»

Глобальная игровая индустрия, по прогнозам, к 2030 году достигнет объема в 500 миллиардов долларов, и в этот период внимание все больше сосредотачивается на новых развивающихся технологических центрах. В этом контексте формирование цифровой экосистемы в Азербайджане и внедрение инновационных технологий создают прочную основу для превращения страны в регионального лидера.

В последние годы стратегические шаги, предпринятые для развития ненефтяного сектора экономики, придают особую ценность укреплению технологического и инновационного потенциала Азербайджана. В частности, поддержка стартапов и креативной экономики является важным вкладом в формирование инновационной экосистемы. Следует отдельно подчеркнуть роль игровой индустрии в развитии креативной экономики. За последние несколько лет в Азербайджане наблюдается значительный рост числа игровых студий. В настоящее время в стране функционирует более 60 студий разработки игр, и многие из них нацелены на выход и признание на глобальных рынках.

Безусловно, динамичное развитие игровой экосистемы в стране привлекает внимание и таких ведущих глобальных компаний, как Xsolla. Это всемирно известная платформа, создающая коммерческие решения для игровой индустрии. Более 70 процентов транзакций в глобальной игровой индустрии осуществляется именно через эту платформу. В 2024 году компания начала сотрудничество с Агентством инноваций и цифрового развития. Это свидетельствует о высокой оценке цифрового потенциала Азербайджана со стороны компании и выборе страны в качестве площадки для региональных операций.