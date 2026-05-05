Иран опровергает проход судов США через Ормуз

В Иране опровергли проход судов США через Ормуз. Иранское информагентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что два торговых судна под флагом США «застряли» в южной части Ормузского пролива.

По словам источника, корабли не могут оттуда выбраться из-за скалистости этой части маршрута.

Источник также назвал пожар на объектах в Фуджейре (ОАЭ) целенаправленной «авантюрой армии США» с целью «создать проход для незаконного прохождения судов через запрещенные участки Ормузского пролива».