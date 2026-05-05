Стамбул перетягивает дубайских олигархов

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) представила в парламент долгожданный пакет экономической амнистии. Согласно пакету, инвесторы или частные лица, переводящие свои зарубежные инвестиции в Турцию, будут освобождены от подоходного налога сроком на 20 лет. Пакет, подготовленный с целью увеличения производства, обеспечения притока иностранной валюты в Турцию и поощрения инвестиций, также предусматривает крупные налоговые льготы.

Согласно предлагаемому закону, лица, прибывающие в Турцию и не облагавшиеся налогом в течение последних трех лет, будут освобождены от налогов на 20 лет, если они ввезут и зарегистрируют в Турции валюту, золото и другие ценные бумаги, полученные за рубежом, до 31 июля 2027 года.

Законопроект также предусматривает льготы по корпоративному налогу, направленные на поддержку производства и экспорта. Соответственно, налоги для компаний, напрямую экспортирующих производимые ими товары, будут сведены к минимуму. Будет расширена сфера применения налоговых вычетов на доходы от транзитной торговли. В этом контексте компании, работающие в Стамбульском финансовом центре (IFC) с сертификатом участника, не будут платить налоги. Кроме того, компаниям, работающим за пределами IFC, будет предоставлена 95-процентная скидка на доход.

Законопроект также продлевает сроки погашения государственной дебиторской задолженности. Соответственно, существующий 36-месячный период оплаты государственной дебиторской задолженности продлевается до 72 месяцев. Правило также вводит налоговые льготы на заработную плату сотрудников, работающих в центрах квалифицированных услуг. Соответственно, часть заработной платы квалифицированного обслуживающего персонала, не превышающая трехкратный размер минимальной заработной платы, а для центров квалифицированных услуг — пятикратный размер, будет освобождена от налогов.

Отметим, что 24 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о программе «Век Турции: Программа сильного инвестиционного центра», которая облегчает приток иностранных инвесторов в Турцию. Экономические эксперты отмечают, что после недавней войны более 40 иностранных компаний из стран Персидского залива, таких как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт, выступили с инициативой переезда в Стамбульский финансовый центр (IFC).

Отмечается, что в Стамбуле будут работать в основном дубайские компании, среди которых есть и гигантские холдинги. Также подчеркивается, что в Стамбуле будет создана зона Стамбульского финансового центра, которая будет освобождена от налогов.

Оппозиционная Республиканская народная партия (НРП), в свою очередь, утверждает, что новый закон о налоговой амнистии может превратить Турцию в «центр преступных доходов». Заместитель председателя НРП Озгюр Карабат заявил, что закон об амнистии активов, который примет правительство, означает открытие дверей для «грязных денег».