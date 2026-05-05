USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...
Новость дня
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают...

Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16:14 2019

Министерство иностранных дел Турции не подтвердило распространенные ранее в турецких СМИ утверждения о том, что граница с Арменией может быть открыта 4 июня — за три дня до парламентских выборов в этой стране. Данную информацию накануне распространила газета Cumhuriyet.

Ранее сообщалось, что в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией несколько дней назад был достигнут важный прогресс. 28 апреля рабочие группы правительств двух стран встретились в Карсе и обсудили вопросы восстановления железной дороги Карс–Гюмри.

Газета утверждала, что следующим шагом может стать открытие сухопутной границы с Арменией.

28 апреля Анкара и Ереван обсудили вопросы восстановления железной дороги Карс–Гюмри

«Ожидается, что открытие границы с Арменией до выборов усилит народную поддержку Никола Пашиняна, стремящегося нормализовать отношения с Турцией. Открытие границы 4 июня возможно. Значимость этой даты в том, что 4 июня 1918 года между Османским государством и тогдашней Демократической Республикой Армения было подписано Батумское соглашение», — писало турецкое издание, не ссылаясь ни на какие источники.

Однако в комментарии, направленном СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции, говорится, что процесс нормализации с Арменией продолжается, но конкретного графика открытия сухопутной границы не существует.

«В рамках процесса нормализации с Арменией, который непрерывно продолжается уже четыре года, до настоящего времени были предприняты шаги, направленные на укрепление взаимного доверия в сферах транспорта, культуры, торговли, образования и других областях. Подготовительные работы по открытию границы также продолжаются: цель состоит в том, чтобы быть готовыми реализовать это в короткие сроки после принятия политического решения. Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном ускорит и процесс нормализации между Турцией и Арменией. Иными словами, речи о каком-либо конкретном календарном плане открытия границы пока что не идет», — сообщили дипломатические источники.

МИД Турции заявляет, что конкретного графика открытия границы с Арменией не существует

В свою очередь, спецпредставитель Турции Сердар Кылыч также заявил, что по срокам открытия армяно-турецкой границы пока нет ясности. В интервью армянским СМИ на полях форума «Ереван Диалог» Кылыч подчеркнул, что процесс затягивается из-за технических и бюрократических вопросов.

«Конкретные сроки открытия границы с Арменией не обсуждались. Мы договорились, что откроем ее, когда придет подходящее время и будут завершены все формальности. Строительство почти завершено, однако остаются вопросы, которые необходимо урегулировать», — отметил Кылыч.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о назначении персонала, налаживании интернет-связи и других организационных вопросах. По его оценке, политических препятствий для открытия границы нет — процесс сдерживают именно технические и бюрократические аспекты. 

Политических разногласий для открытия турецко-армянской границы нет, однако технические вопросы никто не отменял

Кылыч также отметил, что политическая воля к открытию границы у Анкары сформировалась еще в августе 2022 года.

Напомним, накануне вице‑президент Турции Джевдет Йылмаз принял участие в саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Ереване. В рамках мероприятия был подписан протокол о совместном сотрудничестве между Арменией и Турцией по восстановлению исторической крепости Ани, расположенной на границе двух стран.

Между Анкарой и Ереваном существует договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована. Кроме того, был восстановлен и уже готов к работе погранично‑пропускной пункт Аличан/Маргара.

Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
17:47 663
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
17:29 757
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
16:14 2020
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
14:25 3147
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
17:11 971
Трамп может победить Иран без единого выстрела
Трамп может победить Иран без единого выстрела Иранский экономист Хасан Мансур комментирует для haqqin.az
16:50 1162
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
17:00 674
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию фото; обновлено 16:37
16:37 5276
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
16:26 1537
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 3942
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan ФОТО
16:01 1260

ЭТО ВАЖНО

Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
Макрон в Ереване объяснил разницу между вмешательством и поддержкой
17:47 663
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
Генерал Кейн: Американские десантники готовы к войне
17:29 757
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...
16:14 2020
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
Разыскиваемый Азербайджаном плейбой хочет стать конгрессменом. Республиканец Рэнди Файн против: «Армянин не может работать в Конгрессе!»
14:25 3147
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
Американский самолет-заправщик пропал с радаров над Катаром
17:11 971
Трамп может победить Иран без единого выстрела
Трамп может победить Иран без единого выстрела Иранский экономист Хасан Мансур комментирует для haqqin.az
16:50 1162
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
Американцы сопроводили через Ормуз судно датчан
17:00 674
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию
Трамп хочет уничтожить КСИР, но не иранскую армию фото; обновлено 16:37
16:37 5276
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
Стамбул перетягивает дубайских олигархов
16:26 1537
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
Таинственное исчезновение азербайджанки в Стамбуле: ее ищут на море и на суше
12:48 3942
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan
Ильхам Алиев на выставках Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan ФОТО
16:01 1260
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться