Как Анкара прокомментирует новость о скором открытии границы с Арменией...

Министерство иностранных дел Турции не подтвердило распространенные ранее в турецких СМИ утверждения о том, что граница с Арменией может быть открыта 4 июня — за три дня до парламентских выборов в этой стране. Данную информацию накануне распространила газета Cumhuriyet. Ранее сообщалось, что в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией несколько дней назад был достигнут важный прогресс. 28 апреля рабочие группы правительств двух стран встретились в Карсе и обсудили вопросы восстановления железной дороги Карс–Гюмри. Газета утверждала, что следующим шагом может стать открытие сухопутной границы с Арменией.

«Ожидается, что открытие границы с Арменией до выборов усилит народную поддержку Никола Пашиняна, стремящегося нормализовать отношения с Турцией. Открытие границы 4 июня возможно. Значимость этой даты в том, что 4 июня 1918 года между Османским государством и тогдашней Демократической Республикой Армения было подписано Батумское соглашение», — писало турецкое издание, не ссылаясь ни на какие источники. Однако в комментарии, направленном СМИ со ссылкой на источники в МИД Турции, говорится, что процесс нормализации с Арменией продолжается, но конкретного графика открытия сухопутной границы не существует. «В рамках процесса нормализации с Арменией, который непрерывно продолжается уже четыре года, до настоящего времени были предприняты шаги, направленные на укрепление взаимного доверия в сферах транспорта, культуры, торговли, образования и других областях. Подготовительные работы по открытию границы также продолжаются: цель состоит в том, чтобы быть готовыми реализовать это в короткие сроки после принятия политического решения. Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном ускорит и процесс нормализации между Турцией и Арменией. Иными словами, речи о каком-либо конкретном календарном плане открытия границы пока что не идет», — сообщили дипломатические источники.

В свою очередь, спецпредставитель Турции Сердар Кылыч также заявил, что по срокам открытия армяно-турецкой границы пока нет ясности. В интервью армянским СМИ на полях форума «Ереван Диалог» Кылыч подчеркнул, что процесс затягивается из-за технических и бюрократических вопросов. «Конкретные сроки открытия границы с Арменией не обсуждались. Мы договорились, что откроем ее, когда придет подходящее время и будут завершены все формальности. Строительство почти завершено, однако остаются вопросы, которые необходимо урегулировать», — отметил Кылыч. Он уточнил, что речь идет, в частности, о назначении персонала, налаживании интернет-связи и других организационных вопросах. По его оценке, политических препятствий для открытия границы нет — процесс сдерживают именно технические и бюрократические аспекты.